Ben Stiller kibukott, filmen sem látott olyat, mint Ukrajnában

Ben Stiller 2016 óta az ENSZ Menekültügyi Főbizottságának nagykövete, de elmondása szerint ez az első olyan helyszín, ahol konfliktusok vannak, amikor oda utazik. A színész a BBC-nek elmondta, hogy Ukrajna nyugati felében semmit sem érzékelni a háború hatásaiból, de ahogy közelebb ért Kijevhez, egyre több úttorlasz és lerombolt ház fogadta, ami furcsa látvány volt számára, hiszen sosem látott még ilyet testközelből.

Az amerikai színész a hősének nevezte Volodimir Zelenszkij elnököt az ukrajnai találkozón, továbbá megdicsérte az ukrán elnök színészi tehetségét is.

Zelenszkij elnök a találkozó során elmondta Stillernek, hogy számára nagyon fontos, hogy folyamatosan emlékeztesse az embereket arra, mi folyik Ukrajnában.

Fotó: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters Ben Stiller hollywoodi színész és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Kijevben 2022. június 20-án

A színészként és rendezőként is remeklő Stiller aggasztónak találta a jelenlegi helyzetet, hiszen rengeteg hétköznapi ember élete egyik napról a másikra változott meg.

„Senki sem akar elmenekülni az otthonából, senki sem akar elindulni a nagyvilágba, és újrakezdeni mindent, vagy akár csak a túlélésért küzdeni. Ezek az emberek csak élik az életüket: anyák, apák, családok, barátok” – jelentette ki Stiller.

A nagykövet elmondta, hogy számtalan olyan anyáról hallott, aki a háború elején, a bombázások és rakétatámadások kezdetekor egyik percről a másikra arra kényszerült, hogy családjával elhagyja az otthonát, és máshol keressen menedéket.

Úgy érzem, ezek azok a történetek, amikor felfogod, mi is történik most.

A találkozóról készült videót alább tudja megtekinteni:





Nem Ben Stiller az első világsztár, aki a háborúval foglalkozik. Amint arról már írtunk, több híresség is szeretett volna segíteni az ukrán menekülteken, de közülük is kiemelkedik Angelina Jolie, aki egy menedékhelyre is ellátogatott, ahonnan végül ki kellett menekíteni a színésznőt.

(Borítókép: Ben Stiller és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Kijevben 2022. június 20-án. Fotó: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters)