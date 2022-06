Az ukrán elnök most nem üzent Orbán Viktornak, egyszerűen felhívta

Orbán Viktor a tárgyaláson hangsúlyozta, Magyarország támogatja, hogy Ukrajna megkapja a EU-tagjelölti státuszt, egyúttal a tényleges uniós csatlakozása előtt is le kell bontani a bürokratikus akadályokat.

A magyar miniszterelnök tájékoztatta az ukrán államfőt, hogy az e heti európai uniós csúcstalálkozón Brüsszelben ezt az álláspontot fogja képviselni. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy Magyarország immár közel 800 ezer ukrajnai menekültet fogadott be, és készen áll a további energiaügyi együttműködésre, az ukrán gabona vasúti fuvarozására, valamint még több ukrán diák fogadására is. Volodimir Zelenszkij az ukrán nép nevében köszönetet mondott a magyar segítségért.

Néhány perccel később Facebook-oldalán üzent a magyar kormányfő, bejegyzésében egy fotót osztott meg egy Nokia készülékről, amelyen ez olvasható: „Volodimir Zelenszkij hív.” A miniszterelnök posztjában azt írta, telefonon egyeztetett az ukrán elnökkel, Magyarország pedig a béke pártján áll.

Figyeljen, Viktor!

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Európai Tanács előtt mondott beszédet március 24-én, csütörtök este. Akkori felszólalásában bírálta Németországot és Magyarországot is. Orbán Viktort külön megszólította a következő gondolattal:

El kell döntenie, kivel van. Magyarország egy szuverén állam. Sokszor jártam Budapesten, imádom a várost – nagyon szép, nagyon vendégszerető. És az emberek is. Voltak tragikus pillanatai [a városnak]. Meglátogattam a vízpartotokat. Láttam az emlékművet, a Cipők a Duna-parton alkotást

– mondta akkor Zelenszkij a második világháborúban meggyilkolt magyar zsidók emlékművére utalva. Hozzátette: „Figyeljen, Viktor, tudja, mi folyik Mariupolban? Kérem, ha teheti, menjen ki a rakpartra. Ezt csinálja ma Oroszország. Ugyanazok a cipők. Mariupolban ugyanazok az emberek.”

Később Orbán Viktor miniszterelnök elutasította Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek az Európai Tanácsban Magyarországgal szemben megfogalmazott követeléseit, mert azok ellentétesek hazánk érdekeivel, fogalmazott.

Április 2-ai videós bejelentkezésében az ukrán elnök arról beszélt, hogy a magyar miniszterelnök az utolsó Európában, aki még hajlandó nyíltan Putyint támogatni.

Most egy olyan emberhez fordulok, aki láthatóan nemcsak azt nem tudja, hogy mi zajlik Ukrajnában, de arról sincs fogalma, hogy mi folyik Európában. A magyar miniszterelnökhöz

– mondta Volodimir Zelenszkij.

Valami nem volt rendben?

Orbán Viktor április 3-án, a választás utáni győzelmi beszédében kijelentette, ennyi ellenfele a kormánypártoknak még sosem volt, és közéjük sorolta – az Oroszország által megtámadott – Ukrajna elnökét, Volodimir Zelenszkijt is.

Az ukrán külügyminisztérium ezt követően közleményben válaszolt a Fidesz–KDNP vezetőjének. Szerintük „Orbán Viktor miniszterelnöknek jelenleg nincs alapja azt állítani, hogy a választási győzelemhez vezető úton meg kellett küzdenie az ukrán elnökkel. Először is, sem Ukrajna, sem annak elnöke, Volodimir Zelenszkij nem vett részt Magyarországon a politikai kampányban” – reagált az ukrán külügyminisztérium, hozzátették továbbá, Ukrajna elnöke mindig egy sokkal fontosabb kérdéssel – az orosz agresszió elleni küzdelemmel – foglalkozik.

A miniszterelnök hálás lehetne Ukrajna elnökének azért, hogy a háború valósága nem érte el Magyarország határait, köszönhetően az ukrán nép hősiességének, amely ellenállt Putyin elnök agresszív akcióinak

– írták. Ezt követően Zelenszkij elnök az egy hónappal ezelőtt Davosban rendezett Világgazdasági Fórumon „olvasott be” Orbán Viktornak.

Zelenszkij akkor azt mondta, hogy főleg Magyarország és Törökország nem szolidáris országával. (Mint emlékezetes, az Orbán-kormány gazdasági okokra hivatkozva nem volt hajlandó megszavazni az EU Oroszország elleni kőolajembargóját, míg Törökország a svéd és a finn NATO-csatlakozás ellen emelt kifogást.)

Valami nincs rendben Magyarországgal

– fogalmazott Davosban Zelenszkij. Szerinte Magyarország Ukrajna támogatását tekintve „nem annyira egységes, mint az EU többi része”.

(Borítókép: Orbán Viktor és Volodimir Zelenszkij. Fotó: Bodnár Patrícia / Index / Ukrainian Presidency / Handout / Anadolu Agency / Getty Images)