Április óta először esnek az üzemanyagárak az Egyesült Államokban

„Az olaj ára tényleg csökkent” – idézte a CBS News Andrew Grosst, az üzemanyagköltségeket is nyomon követő amerikai autóklub, az AAA szóvivőjét, aki hozzátette, hogy ez már a globális recesszió előjele.

A normál ólommentes üzemanyag gallononkénti országos átlagára a múlt hét végén már öt dollár volt – három nappal azután, hogy közel 5,02 dolláros történelmi csúcsot ért el.

„A nyersolaj árának csökkenése a kereslet első heti csökkenésével párosulva háromheti emelkedés után legalább átmenti enyhülést jelent a rekordmagas üzemanyagárak esetében” – magyarázta Gross, aki szerint a héten a gallononkénti ár a lélektani ötdolláros szint alá eshet.

A benzinárak kilenc hét elteltével csökkenni kezdtek, erősítette meg a GasBuddy elemzője.

Patrick De Haan nem tartja kizártnak, hogy a trend alapján – hacsak nem következik be gyökeres fordulat – a benzin országos átlagára az elkövetkező hetekben akár 4,55–4,75 dollárra süllyedhet.

