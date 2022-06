Az esküdtszék bűnösnek találta Bill Cosbyt

A polgári per indítója, Judy Huth a per során azt vallotta, hogy 16 éves korában a most 84 éves Cosby szexuális aktusra kényszerítette egy szórakozóhelyen. Az esküdtszék ítéletében kimondta, hogy a humorista köteles 500 ezer dolláros (188 millió forint) kártérítést fizetni a jelenleg 64 éves Huth számára. Huth először 2014-ben nyújtotta be az ügyet.

Panaszában Huth elmondta, hogy egy parkban találkozott Cosbyval egy filmforgatás közben. Miután összebarátkozott Huthtal és egy barátjával, Cosby állítólag meghívta őket a teniszklubjába. Huth szerint onnantól a humorista rendszeresen meghívta őket egy házba, ahol alkoholos italokat szolgált fel a fiatal nőknek, majd elvitte őket a Playboy-villába is.

A komikust 2018-ban már elítélték azért, amiért otthonában elkábított és molesztált egy nőt még 2004-ben, tíz évig terjedő börtönbüntetést kapott.

Cosby azonban alig három év letöltése után tavaly szabadult, miután a pennsylvaniai legfelsőbb bíróság hatályon kívül helyezte az ítéletet. A 84 éves Cosby ügyvédjein keresztül minden szexuális visszaélésre vonatkozó vádat tagadott. A férfi ellen már több mint 50 nő tett feljelentést.

Ebben a cikkben szexuális visszaélés a téma. Kérjük, olvassa el erről szóló írásunkat is!

(Borítókép: Bill Cosby. Fotó: Brendan Smialowski / AFP)