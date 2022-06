Mutatjuk Izrael új csodafegyverét

A Párizsban megrendezett Eurosatory védelmi kiállításon először bemutatott Medium Robotic Combat Vehicle (M-RCV) a minisztérium szerint több „korszerű technológiát” integrál, köztük egy páncéltörő rakétakilövőt, egy drónok szállítására és fogadására alkalmazott rendszert, amely nehéz terhek szállítására és fejlett manőverezésre egyaránt képes – írja a Times of Israel.

A szaktárca a közleményében egyebek között arról ír, hogy a gép mind éjszaka, mind pedig nappal bevethető, minden időjárási körülmény között megfelelően elboldogul, mindezekben pedig minimális operátori beavatkozást igényel, és azt is csak távolról, mert ember nem ül a gépezetben.

A minisztérium közölte, hogy a jármű képes befogadni egy drónt „előremenő felderítő küldetésekhez”, valamint egy sor passzív érzékelővel rendelkezik, amelyeket az Elbit és a Foresight Autonomous fejlesztett ki. A tájékoztatás szerint a valós tesztelés várhatóan jövőre kezdődik.

A minisztérium közzétett egy videót, amelyen jól látszik, hogy az M-RCV különböző, nehezen járható terepeken is jól halad, miközben a fegyverét is használja. A felvételen az is látszik, hogy a robotkar elindít egy pilóta nélküli felderítőeszközt.