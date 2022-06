Legalizálták a marihuána orvosi célú felhasználását Svájcban

A svájci szövetségi közegészségügyi minisztérium közlése szerint több ezer, főleg rákos megbetegedéssel vagy sclerosis multiplexszel küzdő beteg gyógyítását könnyíti meg a törvénymódosítás.

Svájcban az eddigi gyakorlat szerint a betegnek eseti alapon kellett külön engedélyt kérniük, ha kezelésükhöz kannabiszra volt szükségük, és az engedélyeztetési eljárás sok esetben késleltette a kezelést.

Az új szabályozás szerint ezután a kezelőorvos írhatja majd fel a kannabiszt a beteggel egyeztetve. A változtatás fő oka, hogy az utóbbi években jelentősen emelkedett a beadott kérelmek száma, miközben a kannabisz továbbra is illegális kábítószernek számított Svájcban. A növény termelését, felhasználását és kereskedelmét szigorúan ellenőrzi fogja az illetékes hatóság, mivel a nem orvosi célú felhasználást továbbra is tiltja a törvény – számolt be az MTI.