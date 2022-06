Orbán Viktor elindult Brüsszelbe, de előtte erőt merített

Csütörtökön kezdődik az EU–Nyugat–Balkán-csúcs, amelyre szerdán Orbán Viktor miniszterelnök is elutazott. A kormányfő politikai igazgatója közösségi oldalán leszögezte: Magyarország a tíz évvel ezelőtti uniós elnökség idején is támogatta az EU balkáni bővítésének ügyét.

Elindult Brüsszelbe a csütörtökön kezdődő uniós csúcsra Orbán Viktor miniszterelnök, aki minderről saját közösségi oldalán számolt be. A poszthoz mellékelt fénykép tanúsága szerint a kormányfő a repülőn a Mandiner hetilap cikkét olvassa, amelyben a magyar labdarúgó-válogatott sikereiről írnak.

Orbán Viktor bejegyzésében ezzel kapcsolatban megjegyezte:

Van miből erőt meríteni!

A kétnapos üléssel kapcsolatban Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója azt közölte: csütörtökön az európai állam-, illetve kormányfők először a nyugat-balkáni vezetőkkel találkoznak. Ezután a Európai Tanács ülése következik, amelynek középpontjában az áll, hogy az EU bővítésének kérdése újra aktuálissá vált.

Orbán Balázs közösségi oldalán arra is kitért, hogy idáig a Nyugat-Balkán államai álltak a legközelebb az Európai Unióhoz való csatlakozáshoz, az Észak-macedón Köztársasággal, Montenegróval és Szerbiával is elkezdődtek már a tárgyalások.

Az EU-hoz való tényleges csatlakozásuk továbbra is elhúzódik, az ukrán–orosz háború azonban most új lendületet adhat a Horvátország csatlakozása óta lelassult bővítéspolitikának.

Orbán Balázs emlékeztetett rá, hogy Magyarország már tíz évvel ezelőtt, a magyar uniós elnökség idején is támogatta az EU balkáni bővítésének ügyét. Azt is hozzátette: Magyarország már korábban egyértelművé tette: egyetért azzal az uniós javaslattal, hogy Ukrajnának és Moldovának is adják meg az EU-tagjelölti státuszt.

Orbán Viktor a napokban tájékoztatta Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt, hogy az európai uniós csúcstalálkozón is ezt az álláspontot fogja képviselni, így Magyarország támogatja Ukrajna EU-tagjelölti státuszát.

