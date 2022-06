Harminc év börtönbüntetésre ítélhetik Jeffrey Epstein volt szeretőjét

New York-i szövetségi ügyészek harminc évnyi börtönbüntetést kértek Jeffrey Epstein volt szeretőjére, a szintén szexkereskedelemért elítélt Ghislaine Maxwellre.

A hatvanéves nő ügyvédei június közepén a javasolt harminc évnél jóval alacsonyabb büntetést kérvényeztek – írja a Guardian. Jeffrey Epstein szeretője „számító, kifinomult és veszélyes bűnöző volt, aki sebezhető fiatal lányokat zsákmányolt ki” – ezzel érveltek az ügyészek a büntetés súlyossága mellett. Az egykori szeretőt és üzlettársat a 2021 decemberében három hétig zajló tárgyaláson hat vádpontból ötben bűnösnek találták.

A vád szerint Maxwell 1994 és 2004 között négy kiskorú lányt szervezett be azért, hogy a milliárdos Epstein és barátai szexuálisan bántalmazhassák őket. Várhatóan június végén kezdődik a per következő szakasza, amikor a bíró megállapítja, hogy Maxwell pontosan mekkora börtönbüntetést kapjon. Ez akár 65 év is lehet.

Maxwellt még 2020 nyarán vették őrizetbe, körülbelül egy évvel azután, hogy Epstein a börtöncellájában öngyilkosságot követett el. A gazdag és befolyásos nő, aki korábban rendszeres vendége volt a hivalkodó, fényűző partiknak, 2019-re teljesen eltűnt a nyilvánosság elől, sokan azt rebesgették, hogy talán Európába mehetett. Végül New Hampshire-ben találták meg, a hegyekben bujkált egy luxusingatlanban.

Mára már tömegével vádolták meg azóta felnőtt nők: a gyanú szerint tevékeny részt vett Epstein bűntetteiben, akinek kerítőként hordta a fiatal lányokat.

Ebben a cikkben szexuális visszaélés a téma. Kérjük, olvassa el erről szóló írásunkat is!

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes, 06 (80) 20-55-20-as számon.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06 (80) 505-101-es telefonszámon.

Ha ön jogellenes vagy kiskorúakra káros tartalommal találkozik, olvassa el a témáról szóló cikkünket, és használja a cikk végén található bejelentőfelületet!

Vészhelyzetben hívja a 112-es számon a Segélyhívót!

(Borítókép: Ghislaine Maxwellre 1991. november 7-én. Fotó: Mathieu Polak/Sygma/Sygma via Getty Images)