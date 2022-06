Az amerikai legfelsőbb bíróság eltörölte a fegyverviselési jogokat korlátozó New York-i törvényt.

A törvény előírta, hogy a fegyverviselési engedélyt kérő lakosoknak „megfelelő indokkal” kell bizonyítaniuk, hogy szükségük van a rejtett fegyverviselésre, mert „különleges vagy egyedi” veszélynek vannak kitéve.

A legfelsőbb bírósági döntés szerint a követelmény sérti a fegyverviseléshez való alkotmányos jogot. Ez ítélet más államok hasonló korlátozására is hatással lehet, és kiterjeszti a fegyverviselési jogokat – írja a BBC.

Más államok is követhetik az enyhítő intézkedést

Clarence Thomas bíró, aki a hat bíróból álló konzervatív többségű bíróság nevében írt, úgy vélte, hogy az amerikaiaknak joguk van „általánosan használt” lőfegyverek nyilvános viseléséhez a személyes védelem érdekében.

A Legfelsőbb Bíróság döntése a fegyverviselési jogokról szóló vita felélénkülése közepette született, mivel a nagy visszhangot kiváltó lövöldözések – többek között a texasi Uvalde-ban egy általános iskolában és a múlt hónapban a New York állambeli Buffalóban egy élelmiszerboltban – a fegyverviselési jogok támogatóit és a fegyvertartás ellen fellépő aktivistákat egyaránt mozgósították.

A Legfelsőbb Bíróság döntése előtt az amerikai szenátus bejelentette, hogy lépéseket tesz a lőfegyverekhez való hozzáférést szigorító új jogszabályok megalkotására. A legfelsőbb amerikai bíróság csütörtöki döntése azonban kiterjesztette a fegyverviselési jogokat és kimondta, hogy a lőfegyverek otthoni és nyilvános viselésének joga az amerikai alkotmány második kiegészítésében van kimondva. A döntés tovább erősíti a fegyverviselési jogokat, mivel nemcsak New York állam törvényét törölte el, hanem olyan államok hasonló szabályozását is veszélyezteti, mint Kalifornia, Massachusetts, New Jersey és Maryland.

A Legfelsőbb Bíróság hat bíróból álló többsége még az Uvalde-ban és Buffalóban elkövetett tömeges lövöldözések árnyékában is kitartott a második alkotmánymódosítás tág értelmezése mellett.

Joe Biden mélységesen csalódott

Ahogy halmozódnak ezek a bírósági precedensek, egyre nehezebb lesz a Legfelsőbb Bíróság bíráinak, hogy irányt változtassanak, és az alkotmányt úgy értelmezzék, hogy az szélesebb körű fegyverkorlátozásokat engedélyez.

Joe Biden amerikai elnök „mélységesen csalódott” a döntés miatt, amely „ellentmond a józan észnek és az alkotmánynak is, és mindannyiunkat nyugtalanít”.

A Nemzeti Lőfegyver Szövetség (NRA) viszont üdvözölte a döntést.

Az Egyesült Államokban több mint 390 millió fegyvert birtokolnak civilek. Csak 2020-ban több mint 45 ezer amerikai halt meg lőfegyverrel kapcsolatos sérülésekben, beleértve az emberöléseket és az öngyilkosságokat is.