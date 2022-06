Saját vízesés, többmilliós luxusbidé – Íme Putyin szerény „halászkunyhója”

Nemrég egy nemzetközi nyomozás eredményeként derült fény olyan érdekeltségekre, amelyek közvetve az orosz elnökhöz tartozhatnak. A The Guardian most bemutatta azt a luxusingatlant, amely Északnyugat-Oroszországban található.

A lap szerint egy orosz műsorban már hat éve is beszéltek arról, hogy az építők által egyszerűen csak „halászkunyhóként” emlegetett, a Ladoga-tó partján lévő rezidencia az orosz elnöké lehet. Az ingatlan kívülről nézve még egészen szerénynek, egyszerűnek is tűnhet, most azonban több kiszivárgott e-mailben írtak arról, hogy mi mindent található benne valójában (az alábbi kép csak illusztráció, amelyet az épületet tervező Full House Design tett közzé még korábban).

A luxusvilla lényegében két különböző házból áll, amelyek közül az újabb, hat hálószobás épületet csak 2021-ben kezdték el építeni. A régebbi épületet egy orosz hivatalos dokumentumban „csűrként” tüntették fel, de valójában egy kétemeletes modern épületről van szó, amelynek az egyik étkezőhelyisége több mint 200 négyzetméteres.

EBBEN AZ ÉPÜLETBEN TALÁLHATÓ EGY SAJÁT KIS SÖRFŐZDE IS, AMELYNEK 345 EZER DOLLÁR (131 MILLIÓ FORINT) LEHET AZ ÉRTÉKE, ÉS NAPONTA 47 LITER SÖRT TUD ELŐÁLLÍTANI.

Az épületben van továbbá két úszómedence, amelyekből el lehet jutni egy természetes vízeséshez is, amelynek a vize a Ladoga-tóba folyik. Az a vízesés korábban turistalátványosság volt, de ma már elzárták a nyilvánosságtól. A medence, valamint a vízeséshez vezető rész kialakítása körülbelül 187 millió rubel (körülbelül 1,3 milliárd forint) lehetett. A The Guardian szerint az épületekben

még a bidék is igazi luxusdarabok: egyenként 10 800 dollárnak (átszámítva 4,1 millió forintNAK) megfelelő összegbe kerültek.

A zuhanyzófejek már ennél kicsit kevesebbe, 4600 dollárba (1 millió 750 ezer forintba) kerültek darabonként. A padlót Fior di Bosco márvánnyal rakták ki, összesen 110 ezer dollár (42 millió forint) értékben.

Az ingatlan közvetve ahhoz a Rosszija Bankhoz is köthető, amelynek Putyin más vagyoni érdekeltségeihez is köze van (és amelyet emiatt az oroszellenes szankciók is érintettek). Az orosz elnök persze tagadja, hogy mindez az övé volna. „Az Orosz Föderáció elnöke semmilyen módon nem kapcsolódik azokhoz az objektumokhoz és szervezetekhez, amelyeket megneveztek” – mondta erről a Kreml egyik szóvivője.