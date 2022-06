Magyarországon nemrég történt egy ehhez hasonló eset, amikor egy négyéves kislányt egy iskolai kiránduláson felejtettek a buszban. A kisgyermek nem sokkal később életét vesztette, a múlt hétvégén temették el.

A brit Daily Mirror most egy ennél is durvább esetről számolt be. Azt írták, hogy az autóban alvó négyéves iráni kislányt, Szadiját a saját szülei hagyták ott, miközben ők maguk a nagynénjének a temetésen vettek részt.

Mindeközben az autón kívül 49 Celsius-fok, az autóban pedig 79 fok volt.

A kislányt több órán át az autóban hagyták, és a szülők felelőtlensége miatt életét vesztette. A hivatalos orvosi szakvélemény szerint hőgutát kapott és meg is fulladt. A rendőrség nyomozást indított az ügyben.

A Daily Mirror szerint időről időre előfordulnak ehhez hasonló esetek. Nem sokkal korábban egy ötéves kisfiú halt meg Texasban, miután három órán át hasonló körülmények közt otthagyták egy autóban (abban az esetben a kapkodó szülő saját bevallása szerint nem tudta, hogy a gyermek az autóban maradt).