Újabb gócpont alakulhat ki a NATO és Oroszország között

Az Oroszország elleni első szankciók között szerepelt az európai légtér teljes bezárása az orosz repülők elől, miután Moszkva háborút indított Ukrajna ellen 2022. február 24-én. Ez jelentősen megnehezítette az Oroszországhoz tartozó Kalinyingrádba való eljutást. Litvánia most továbblépett, és a szárazföldi összeköttetést is korlátozta: előbb vasúton, majd közúton.

A new air route to #Kaliningrad. The Baltic states and #Poland have closed their airspace to #Russia. pic.twitter.com/dKhtuzXVNh