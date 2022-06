Miután az EU-ban elsőként bevezették, az osztrákok most eltörlik a kötelező oltást

Johannes Rauch osztrák egészségügyi miniszter csütörtökön jelentette be, hogy a kormány a koronavírus elleni oltási kötelezettség eltörlését javasolja.

Az APA osztrák hírügynökség szerint az osztrák kormány a csütörtöki napon hozott határozatot a kötelezettség eltörléséről, és az erről szóló indítványt be is terjesztette az alsóház (Nationalrat) rendkívüli ülésén. Az előterjesztést várhatóan júliusban hagyja jóvá az osztrák parlament – írja a Portfolio.

A tárcavezető indoklása úgy szól, hogy „senki sem oltatja be magát csak azért, mert jogszabály azt előírja”. Szerdán mindössze 140 oltást adtak be Ausztria-szerte. A kormány egyébként már márciusban felfüggesztette a vonatkozó jogszabály hatályát.

Rauch rávilágított arra: nem kényszeríteni, hanem meggyőzni kell az embereket az oltakozás szükségességéről, ez pedig csak önkéntes alapon történhet meg.

Ausztria február elején tette kötelezővé a koronavírus elleni védőoltást. A korábbi rendelkezések alapján március 15-től akár 3600 eurós (1,4 millió forintos) pénzbírsággal is sújthatták azokat, akik megtagadták az oltás felvételét.

Ausztria úttörőnek számított az általános oltási kötelezettség bevezetésével az Európai Unióban, más EU-tagországok inkább azt az utat választották, hogy csak bizonyos korosztályok, valamint foglalkozási csoportok számára tették kötelezővé az előírást.

A kormány azért függesztette fel a szabályozást, mert az nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Rauch azt is hozzátette, hogy a kötelező oltás kérdése mélyen megosztotta a családokat és a vállalkozásokat is. Olyan időben, amikor sokan a magas infláció és az ukrajnai háború miatt aggódnak, a társadalomnak megosztottság helyett szolidaritásra van szüksége – hangsúlyozta a miniszter.