Válik a világ egyik leggazdagabb házaspárja

A 91 éves ausztrál születésű Murdochnak ez volt a negyedik házassága, míg a most 65 éves Jerry Hall előzőleg a Rolling Stones frontemberének, Mick Jaggernek volt a felesége. A pár, amely 2016-ban Londonban kelt egybe, hivatalosan még nem kommentálta az értesüléseket. A New York Times és a Washington Post is arról ír, hogy még a család közeli ismerőseit is meglepte a hír.

Murdoch, akinek a Forbes magazin szerint több mint 17 milliárd dollár a vagyona, nemrégiben jelezte, hogy kevesebb időt szeretne tölteni az üzleteivel és több időt a feleségével. A médiamogul olyan hatalmas sajtóbirodalom fölött rendelkezik, mint a Fox News és a Wall Street Journal az Egyesült Államokban, illetve Nagy-Britanniában a Sun című bulvárújság és a The Times című napilap.

2018-ban bejelentette, hogy idősebb fia, Lachlan lesz örököse az üzleti életben és egyben eladta a Walt Disney-nek 21st Century Fox cégének többségét.

A párt az elmúlt években gyakran látták együtt társasági eseményeken, sőt Murdoch tavalyi 90. születésnapi rendezvényén Hall még túláradó kedvességgel vette körül férjét – legalábbis a bulvárlapok szerint.

A texasi születésű, modellből lett színésznő sokáig volt Mick Jagger partnere. 1990-ben egy hindu szertartás keretében mondták ki a boldogító igent Bali szigetén. Négy gyermekük született, azonban a házasság alig tíz évvel később válással végződött.

Rupert Murdoch első felesége, Patricia Booker, egy ausztrál stewardess volt 1956 és 1967 között. A skót születésű újságírónővel, Anne Mann-nal, 1967-től 1999-ig élt együtt, míg a kínai üzletasszony, Wendi Deng, 1999 és 2014 között volt a neje – idézi fel a BBC.

(Borítókép: Rupert Murdoch és Jerry Hall 2017. február 26-án. Fotó: Taylor Hill / Getty Images)