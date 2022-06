Az orosz gáztermelő múlt hét pénteken jelentős mértékben korlátozta vagy éppenséggel teljesen leállította a földgázexportot több európai ország irányába. Az energiaipari óriásvállalat június 14-én pedig több mint hatvan százalékkal csökkentette a Németországba irányuló szállításokat is – állítása szerint erre a német Siemens vállalat által végzett javítási munkálatok késedelme miatt került sor. A német kormány azonban cáfolta ezt az állítást.

A gázellátási probléma a mi régiónkat is érinti, Szlovákiában egyik napról a másikra felére esett az orosz gáz importja, ami a mi szempontunkból is eléggé nyugtalanító fejlemény volt, hiszen északi szomszédunkhoz hasonlóan Magyarország is a nyugat-ukrajnai vezetékeken kap földgázt.

Egy másik nagy belépési ponton (Szohranovka) keresztül történő gázszállításra vonatkozó kérelmet Ukrajna ismét elutasított, közölte pénteken a Gazprom, írja a Reuters.

Szijjártó Péter külgazdasági külügyminiszter az orosz földgázszállítások akadozásáról szóló hírekre a közösségi oldalán reagált június 17-én, mint mondta, most már sokszor ott tartunk, hogy nem is a beszerzett energia ára a kérdés, hanem az, hogy van-e egyáltalán elég energiaforrás. A miniszter azonban mindenkit igyekezett megnyugtatni, közlése szerint Magyarországot nem érintik a többi országot sújtó mennyiségcsökkentések.

Magyarország földgázellátása továbbra is biztos lábakon áll

– jelentette ki Szijjártó Péter, aki nemrég telefonon egyeztetett a Gazprom vezérigazgatójával és Oroszország energiaellátásért is felelős miniszterelnök-helyettesével.

A beszélgetések során a felek arról biztosították a minisztert, Magyarország felé teljesíteni fogják a szerződéses kötelezettségeiket. Magyarország kormánya hosszú távú, tizenöt éves gázvásárlási szerződést kötött korábban a Gazprommal.

