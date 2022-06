A nagy veszteségek miatt komoly lépésre szánta el magát Zelenszkij

Az ukrán hatóságok felkészültek Szeverodonyeck és Liszicsanszk végleges elvesztésére, de ez a kimenetel nem jelentene fordulópontot a háborúban – közölte péntek reggel a Hadtudományi Intézet (ISW).

Szerhij Haidai luhanszki területi kormányzó csütörtökön közölte: az ukrán csapatok kivonultak egyes Luhanszk melletti területekről, hogy elkerüljék a bekerítést, ami az ISW szerint Kijev részéről a városok elvesztésére való felkészülésre utal. Az ISW szerint azonban Szeverodonyeck elfoglalása nem jelentene döntő győzelmet Oroszország számára – írja az al-Dzsazíra angol nyelvű kiadása.

#Russian forces have likely reached the outskirts of #Lysychansk and are reinforcing #Severodonetsk to complete the capture of both cities. #Belarusian forces are conducting exercises along the #Ukrainian border but are unlikely to enter the war.



