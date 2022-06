WHO: Aggodalmat okoz a majomhimlő terjedése

Rendkívüli ülést tartott szombaton az Egészségügyi Világszervezet (WHO), ahol többek között arról is döntött, hogy nemzetközi aggodalomra okot adó közegészségügyi vészhelyzetnek minősül-e a majomhimlő egyre fokozódó terjedése.

Még szombaton jelentette be az Egészségügyi Világszervezet (WHO), hogy a majomhimlő terjedése egyelőre nem jelent közegészségügyi vészhelyzetet. Ugyanakkor a szervezet főigazgatója, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz szerint továbbra is komoly aggodalmak övezik a jelenlegi járvány mértékét és sebességét – számolt be a Forbes.

A lap cikkében azt írja, hogy a WHO testülete egy rendkívüli ülés keretében döntött arról, nemzetközi aggodalomra okot adó közegészségügyi vészhelyzetnek minősül-e a majomhimlő egyre fokozódó terjedése.

A bizottság közleményében megjegyezte, hogy a majomhimlős eseteknél a közelmúltban bekövetkezett emelkedés a „melegek, a biszexuálisok és a más férfiakkal szexuális kapcsolatot fenntartók” közösségeire korlátozódott, akiket korábban nem oltottak be himlő ellen.

A WHO ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a lakosság szélesebb körében is fennáll a további, tartós átvitel veszélye.

Mi is az a majomhimlő?

A majomhimlő egy állati eredetű vírusfertőzés, amely a rettegett fekete himlőhöz hasonló bőrkiütést okoz. Emberről emberre terjedése viszonylag ritka, de a két betegség pusztán klinikai tünetek alapján történő megkülönböztetése nehézkes lehet.

A majomhimlővírus ezért felmerül a bioterrorizmus lehetséges fegyverei között. A majomhimlő által okozott halálos fertőzés ritkább ugyan a fekete himlőnél, de korántsem elhanyagolható.

(Borítókép: Egy kutató majomhimlőgyanús mintákat vizsgál Spanyolországban. Fotó: Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images)