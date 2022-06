Hú, de randa ez a kutya!

A gazdija pedig örül az elismerésnek, ugyanis bár Mr. Happy Face tényleg nem a legszebb jószág, de neki ő a legdrágább kincse a világon.

Azóta az ötlet akkora népszerűségre tett szert, hogy kisebb kihagyásokkal minden évben megrendezték.

Így történt ez most is, a koronavírus-járványt követően először. Az erős mezőnyből a 17 éves, Mr. Happy Face nevű kutya emelkedett ki, akit gazdái egy helyi menhelyről hoztak el, és állításuk szerint a találkozásuk „szerelem volt első látásra”.

Meet the world's ugliest dog.



The doggy inner-beauty pageant was held Friday in California for the first time since the pandemic, with "Mr. Happy Face" snagging the title. Judges called him "adorable but ugly at the same time." You agree? pic.twitter.com/VDByGLz4Vb