A görög köztévé bemutatta, hogyan lehet más autókból benzint lopni

Sok más államhoz hasonlóan Görögország is energiaválsággal küzd, az autósok legnagyobb bánatára arrafelé is elszállóban vannak az üzemanyagárak. Arra azonban talán senki nem számított, hogy a tévét bekapcsolva megtudhatja, hogyan lehet mások autójából leszívni a benzint. Pedig most pontosan ez történt.