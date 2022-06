Orosz rakéta csapódott a civilektől hemzsegő bevásárlóközpontba

Kijlo Timosenko, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hivatalának helyettes vezetője elmondta, hogy a sebesültek közül kilencnek súlyos az állapota – írja az Independent. Az orosz hadsereg a Kremencsuk városában található bevásárlóközpontra mért csapást. A hírek szerint több mint 1000 civil tartózkodott az épületen belül a robbanás pillanatában.

– közölte Zelenszkij elnök a Telegramban.

Az Ukrinform szerint az elnök hangsúlyozta, hogy a létesítmény nem jelent veszélyt az orosz hadseregre, katonai szempontból egyáltalán nincs jelentősége, ezért sem érti, miért kellett lebombázni. Az orosz fél egyelőre nem fűzött kommentárt a történtekhez.

Ukraine. Poltava region. Kremenchuk. A shopping mall. Missile strike. Over a thousand civilians. Russia should be designated a state sponsor of terrorism. This evil must be punished. We need more weapons to protect our people, we need missile defenses. #RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/EjO7agcz1U

Oliver Carroll, az Economist tudósítója „horrorisztikus jelenetekről” számolt be egy szemtanúra hivatkozva, aki szerint emberek voltak az épületben, és a falak kezdenek beomlani – írja a Guardian.

Mihajlo Podoljak, az ukrán elnök főtanácsadója a Twitteren arról írt, hogy az oroszok szándékosan támadták a bevásárlóközpontot. Posztja végén a politikus terrorista államnak nevezte Oroszországot.

Kremenchuk right now… **deliberately hit shopping center, with more than thousand civilians inside. In the middle of the day. Just because it wants to kill. To fill everything up with Ukrainian blood. RF – a terrorist state. RF – the most disgusting war.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/nwAYQCrImb