Egyelőre úgy néz ki, hogy a német gazdaság óriási hátrányba kerülhet az energetikai szankciók miatt. Az energia biztonsága megkérdőjeleződött, és Franciaországgal ellentétben továbbra sem kapcsolják be az atomerőműveket. Ezek a folyamatok egészen odáig is vezethetnek, hogy Európának új vezető nagyhatalma lesz. Az már most látszik, hogy az európai zöldpolitika és számtalan más politikai párt egyszerűen nem tud reagálni a kialakult energiaválságra, és ez akár a jövőjükbe kerülhet.