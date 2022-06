Riasztást adtak ki nyugati szomszédunkban az ítéletidő miatt

Johannes Moser hidrológus szerint harmincévente egyszer tapasztalható hasonló mértékű áradás a dél-ausztriai tartományban.

Az ORF osztrák tévécsatorna szerint többeket helikopterrel kellett kimenekíteni az elárasztott településrészekről. Az orkánerejű szél kedd este fákat csavart ki a földből, illetve távvezetékeket és tetőket rongált meg.

Az ítéletidő különösen a Villach közelében található Gegendtalban okozott súlyos károkat. Néhány házat az első emeletig elöntött a sár. Egy ideig a tűzoltósághoz vezető út is használhatatlan volt. A hatóságok egyebek között arra kérték Treffen am Ossiacher See és Arriach lakóit, hogy lehetőség szerint otthonuk magasabban fekvő szintjén keressenek menedéket, írja az MTI.

Nemrég Új-Zélandra csapott le az ítéletidő, a térségben egyetlen hét alatt több mint százezer villámcsapást észleltek.