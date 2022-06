Kiderült, miért került kórházba a Blink-182 dobosa

A 46 éves amerikai zenész kedd reggel került kórházba. Most kiderült: Travis Barkernek hasnyálmirigy-gyulladása van.

A Blink-182 46 éves dobosát kedd reggel szállították a Los Angeles-i West Hills Kórházba ismeretlen egészségügyi probléma miatt. Ezután átszállították a Los Angeles-i Cedars-Sinai Kórházba további ellátásra, ahol felesége, Kourtney Kardashian is mellette volt – írja a pagesix.com.

Most kiderült, hogy Travis Barker állítólag hasnyálmirigy-gyulladás miatt került kórházba. A TMZ online újság szerint a zenész hasnyálmirigye egy nemrégiben végzett vastagbéltükrözés miatt gyulladhatott be. A tünetek közé tartozik a hányinger, az erős gyomorfájdalom és a hányás is. Barker jelenlegi állapota ismeretlen.

Lánya, Alabama Barker a közösségi médiában látszólag arra utalt, hogy apja egészségi állapota komoly fordulatot vett, miután imádkozott érte. A posztot azóta kitörölte.

Kedden maga Travis is tweetelt egy rejtélyes üzenetet, azt írta: „Isten mentsen meg”.





A 43 éves Kardashian és a családja még nem nyilatkozott nyilvánosan Travis egészségi állapotáról. A szerelmespár alig egy hónapja házasodott össze az olaszországi Portofinóban.