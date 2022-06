Winston Churchill az Egyesült Királyság legmeghatározóbb miniszterelnökeinek egyike volt, aki éveken keresztül igazgatta az ország dolgait. Híres volt beszédeiről, a második világháború alatt pedig rendszerint rádión keresztül szólt a nemzethez. Ugyan ebben az időben már létezett a televízió, ám ő nem túlzottan kedvelte, nem is volt hajlandó szerepelni benne. Ahogy arról Michael Cockerell, a BBC egyik arca beszámolt, a Churchillről 1955-ben készült felvétel végül nála landolt.

Mint az a titokban felvett videón látható, az egykori miniszterelnök elnézést kér, hogy idáig kellett süllyednie, majd arra utasította pártja televíziózásért felelős vezetőjét, Winifred Crum-Ewinget, hogy semmisítse meg. Az asszony azonban nem tett így, hanem harminc éven át az ágya alatt tartotta a filmszalagot egy bádogdobozban. Végül felajánlotta Cockerellnek, hogy övé lehet a felvétel, ha szeretné, így mutatták be végül 1986-ban – írja a Daily Mail.

Ahogy arról Cockerell beszámolt, Churchill amiatt nem szerette a tévézést, mivel nem tudott megbirkózni azzal a gondolattal, hogy amiatt kell aggódnia, hogyan is néz ki. Akkor tört meg a jég, mikor megtudta, hányan nézték meg a tévében II. Erzsébet királynő 1953. június 2-i megkoronázását: körülbelül 20 millióan, ami még ma is elképesztő szám lenne, nemhogy akkor. Churchill azt gondolta, ha az uralkodó szerint ez jó ötlet, akkor ő is tenne egy próbát.

Mint azt a felvételen Churchill – aki akkoriban második miniszterelnöki megbízatása vége felé járt – elmondta, szeretné látni, miképp fog utat törni magának a tévé világszerte. Kiemelte, hogy mindannyiunknak bíznunk kell a modern találmányokban, és tisztában kell lennünk azzal, hol tartunk most.

A visszakozásnak semmi értelme, haladnunk kell a korral

– jelentette ki Churchill, aki gyűlölte az elkészült anyagot, így azonnal meg akarta semmisíttetni.

Cockerell visszaemlékezése szerint a felvétel azt követően került hozzá, hogy az elkészülte után több mint 30 évvel meglátogatta a kórházban Winifred Crum-Ewinget, aki bevallotta, a felvétel nála van. Ewing ezt követően instrukciókat adott Cockerellnek, miszerint a háza első emeletén, az ágya alatt egy nagy, Churchill filmszalag címkével ellátott bádogdobozt kell keresnie. Bár nem akart hinni a szemének, de a felvétel valóban ott volt.

Ahogy arról Cockerell beszámolt, Churchill azt hitte, nem jó a tévézésben, holott a rádiós beszédei nagyban hozzásegítették az országot a győzelemhez a háború során. Kifejtette, a volt miniszterelnöknek megvolt az az előnye másokkal szemben, hogy képernyőre született, amit kamatoztatni is tudott volna, ha ellenszenvét leküzdi.

A koronázás közvetítése ellen volt

Churchill egyáltalán nem repesett a gondolattól, mikor megtudta, hogy II. Erzsébet királynő megkoronázását élőben akarják adni a tévében. Az ötlet egyébként az azóta már elhunyt Fülöp hercegtől származott, ám a miniszterelnök nem tudott elismerően bólintani a felvetésre.

Nem lenne helyénvaló, ha az egész szertartást, nemcsak általánosságban, hanem vallási és spirituális vonatkozásaiban is úgy mutatnák be, mint egy színházi előadást

– mondta akkoriban Churchill.

A királyi család viszont nem hallgatott rá, így mégis élőben közvetítették a jeles eseményt, amit körülbelül 20 millióan néztek meg. Bár akkoriban még öt britből csak egynek volt tévéje, ezért rendszerint egy készülék körül gyűltek össze a családtagok, barátok. A felmérések szerint egy tévét tizenheten néztek, így azok száma, akik televízión keresztül követték végig a koronázást, több mint kétszerese volt azoknak, akik rádión keresztül hallgatták.

(Borítókép: Keystone / Getty Images)