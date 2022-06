A Facebook megint változtat az egyik funkcióján

Ahogy azt korábban az Index is megírta, a Facebook tervei szerint alaposan meg akarja reformálni a közösségi oldal felépítését annak érdekében, hogy minél jobban hasonlítson a TikTokra. A mostani változtatások azonban nem a hírfolyamot céloznák, hanem a csoportok működését és átláthatóságát – írja a Verge. Az előzetes információk alapján a lap leginkább a gamerek által kedvelt Discord alkalmazáshoz hasonlítana.

Eddig is annyi csoportot hozhattunk létre és annyiba léphettünk be, ahányba csak akartunk – ez a tervek szerint változatlan marad, csak nagyobb átláthatóságot ígér a cég. A frissítésnek köszönhetően a csoportok új felületen jelennek meg és új funkciókkal is bővülnek. Ezután nemcsak szöveges üzenetek segítségével kommunikálhatnak egymással a felhasználók, hanem hangalapú beszélgetéseket is indíthatnak, ráadásul mindezt külön szobákban.

Egy másik új funkció pedig abban lesz a felhasználók segítségére, hogy úgy reagálhassanak egymás posztjaira, ahogy most az üzenőfalon tudnak. Az alkalmazás külsejében is teljesen meg fog változni: mostantól a bal oldalon, egymás alatt jelennek meg a különböző csoportok képei. Emellett azt is figyelni tudjuk majd, hogy milyen eseményeket szerveznek a csoporttagok, illetve miről maradtunk le esetleg.