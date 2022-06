Az egykori diktátor fia lett a Fülöp-szigetek új elnöke

Ferdinand Marcos Junior 36 évvel azután lett elnök, hogy a hadsereg által támogatott „népfelkelés” nemzetközileg ismertté tette az apját, akinek a Fülöp-szigeteki alkotmány és egy emlékmű is emlékeztet zsarnoki uralmára.

Egy évvel ezelőtt jelentette be, hogy elindul az elnökválasztáson – Ferdinand Marcos Junior, akit Bongbong becenéven is ismernek, egy videóban jelentette be az indulását. A 64 éves férfi azt ígérte, hogy megválasztása esetén „egységesíti” az országot.

Ferdinand Marcos Junior Rodrigo Dutertével szövetségi viszonyt ápol, mert a leköszönő elnök nem mozgatott meg túlságosan sok követ azért, hogy apja elrejtett magánvagyonát felkutassa. A vagyon értékét körülbelül 10 millió dollárra becsülik – írja az Euronews.

Az egykori diktátor fiát május 9-én választották meg, egyesek szerint ezzel sok honfitársa rémálmát beváltva.

(Borítókép: A Fülöp-szigeteken beiktatták az új elnököt, Ferdinand „Bongbong” Marcost 2022. június 30-án. Fotó: Ezra Acayan/Getty Images)