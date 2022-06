Kortalan kincsnek nevezik Emma Thompsont, aki egy különös szerepért 63 évesen levetkőzött

Az angol filmnek magyar címe még nincs. Sophie Hyde rendezte a Good Luck to You, Leo Grande történetét, amelyet nem hivatalosan Jó szerencsét Leo Grande-nek fordíthatnánk, hivatalosan pedig a vígjáték és dráma kategóriájába sorolták.

Egyik főhőse Nancy – őt játssza Emma Thompson –, a nem sokkal korábban megözvegyült, egykor vallásos tanárnő, aki még soha nem élt át orgazmust. Egyidejűleg volt odaadó feleség és kötelességtudó anya, aki megannyiszor szánta magát az elmulasztott lehetőségekért, mert helyette unalmas és követelőző gyermekeit nevelte fel.

Ezért aztán úgy döntött, hogy felbérel egy fiatal, kigyúrt testű szexmunkást, Leo Grandét – a Birmingham bandájából ismert Daryl McCormack szerepében –, aki megszerzi neki a régóta áhított gyönyört.

A nő, aki anyánk vagy tanárnőnk is lehetne, Thompson szavaival élve „átlépett minden határt, amivel valaha is szembesült az életében”, hogy megküzdjön a lázadás monumentális tettével. „Igen, a legkülönlegesebb döntést hozta meg, hogy valami nagyon szokatlant, merészet és forradalmit műveljen” – nyilatkozta Thompson a New York Timesnak adott videóinterjúban.

A főhős tipródott a döntés előtt, szerencséjére azonban olyan férfit választott, aki történetesen meglepően bölcs és megértő volt, szokatlanul mélyen látott az emberi lélekbe, átérezte a nő vívódását.

„Soha nem leszek elégedett a testemmel”

Thompson „egészséges rettegéssel” vállalta a szerepet, elvégre ismerte ezt a karaktert: ugyanaz a kor, ugyanaz a háttér, ugyanaz a szándék, hogy helyesen cselekedjen. Csak a véletlen választott el tőle, hogy ilyen helyzetbe kerüljek – viccelődött.

Nancy megformálása olyan szintű érzelmi és fizikai sebezhetőséget követelt meg tőle, amihez nem volt hozzászokva. Hogy felkészüljenek a jobbára egy szállodai szobában játszódó jelenetekre, Thompson, McCormack és a rendező, Hyde a forgatás előtt egy próbanapot meztelenül töltöttek egymás társaságában.

Négy évtizedes karrierje során Emma Thompson – aki egy Oscart kapott színészi alakításáért (Szellem a házban), egyet pedig adaptált forgatókönyvéért (Értelem és érzelem) – csak néhányszor jelent meg ruhátlanul a kamera előtt. Azt állítja: nem elég vékony ahhoz, hogy ilyen típusú, pőre szerepeket kapjon. Egy ideig éheztette magát, mint a többi fiatal nő, aki a filmvásznon szerepre pályázik, de elég hamar rájött arra, hogy az abszurd.

A Leo Grande esetében ő döntött a vetkőzés mellett, bár bevallása szerint félve.

A film nem lenne ugyanaz a meztelen jelenetek nélkül

– mondja a színésznő.

Mégis az a pillanat volt a legnehezebb, amit valaha is csinált, amikor anyaszült meztelenül kellett a tükör előtt állnia, a jelenet által megkövetelt derűs, befogadó arckifejezéssel. „Hogy őszinte legyek, soha, de soha nem leszek elégedett a testemmel” – mondta Emma Thompson.

„Kortalan kincs”

A szexről azonban tud beszélni: az abszurditásairól és a női gyönyörök bonyolultságáról egyaránt. „Nem tudok csak úgy orgazmust átélni. Időre van szükségem. És szeretetre.” A film egyik jelenetében Leo átöleli Nancyt, gyöngéden táncol vele, hogy levezesse a feszültségét, mielőtt ágy bújnának. Nancy arcán átfut a hálából és vágyakozásból, meg egy csipetnyi aggodalomból ötvözött pillantás.

Ez a film lényege – árulta el a forgatókönyvíró, Katy Brand, aki eleve Thompsont álmodta meg Nancy szerepében. „Van benne egy bizsergető érzése, ami nemcsak a múltat idézi fel, hanem annak szól, ami mostantól lehetne” – mondta Brand, aki nem az egyetlen, aki kifejezetten Thompson számára írt forgatókönyvet.

Amit Emma mindenkinek és személyesen nyújt, az, hogy mindig úgy érezzük: az emberek oldalán áll

– mondta Brand. „Nagyon emberi szinten találkozik a nézővel.”

A Harper’s Bazaar kritikája szerint Thompson „egy kortalan kincs, akit sürgősen jelölni kell a következő Oscarra”. A film azonban az Egyesült Államokban nem került a mozikba, csak a Hulu sugározza.

Thompsont ez nem zavarja. „Ez egy kis film, amiben nincsenek fegyverek, szóval nem tudom, hogy Amerikában hányan akarják majd megnézni” – mondta kacsintva.

(Borítókép: Emma Thompson és Daryl McCormack a Good Luck to You, Leo Grande című film bemutatója előtt a 72. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon 2022. február 12-én Berlinben. Fotó: Sebastian Reuter / Getty Images)