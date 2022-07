Történelmet írtak Svájcban, összeházasodott az első meleg pár

A svájci férfiak elsőként köthettek házasságot az országban, ahol egyébként a nemváltáshoz is csak be kell sétálni egy hivatalba, mert idén január 1-jétől engedélyezték a nem- és névváltást orvosi igazolás nélkül – írja az MTI.

A kis körben tartott schaffhauseni ceremónián a 67 éves Peter Leu és az 57 éves Alois Carnier kötötte össze az életét, ők lettek az első azonos nemű pár Svájcban, akik törvényileg elismert házasságban élnek.

Genfben nők keltek egybe

Ugyanezen a napon Genfben is házasságot ünnepeltek, itt két nő 21 év együttlét után lépett frigyre.

Marie Barbey-Chappuis, Genf polgármestere is részt vett ez utóbbi ceremónián, amelyről úgy fogalmazott:

nagyon megható és régóta áhított pillanat volt ez, ami fontos üzenetet közöl a társadalommal: hogy szabadon szerethessünk.

Az új rendelkezés által az azonos neműek is köthetnek polgári házasságot, és ugyanazok a jogok illetik meg őket, mint bárki mást. Ezáltal például ők is örökbe fogadhatnak gyermekeket, valamint a svájci állampolgárságot is egyszerűbben kaphatja meg az a házas fél, aki még nem rendelkezik azzal.

