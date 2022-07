Meghalt egy 18 hónapos csecsemő, mert csak gyümölccsel és zöldséggel etették

A 18 hónapos, Ezra névre keresztelt csecsemő még 2019 szeptemberében halt meg, amelyet követően az édesanyával szemben emberölés miatt emeltek vádat. Az eljárás alatt a bíróság megállapította, hogy a vegán édesanya nem biztosította a megfelelő ellátást a gyermekének, mivel csak nyers gyümölcsöt és zöldséget adott neki.

Olyan döntést hozott, amellyel megölte a gyermeket. A büszkesége Ezra életébe került

– mondta a ügyben eljáró egyik szakértő a Daily Mirror szerint.

A bűnügyi eljárásban megállapították, hogy a másfél éves csecsemő súlya 7,7 kiló volt halálakor, holott egy ilyen korú csecsemő súlya átlagosan 10,9 kilogramm szokott lenni. A nő a kihallgatáson azt állította, hogy szoptatta a gyermekét, a csecsemő boncolásakor azonban azt állapították meg, hogy a kiskorúnak a nem megfelelő táplálkozás okozta a halálát.

A bíróság most kimondta a nő bűnösségét, a büntetésről pedig július 25-én hoz döntést a törvényszék.

Ezen kívül a gyermek halála miatt, gondatlanságból elkövetett emberölés jogcímén vádat emeltek a 33 éves édesapja is ellen is. Ráadásul a nő elleni folytatott eljárásban az is felmerült, hogy a pár nemcsak a másfél éves gyermeket, hanem három másik (3, 5 és 11 éves gyermeküket) is elhanyagolhatta és visszaéléseket követhettek el velük szemben, vagyis elképzelhető, hogy a férfi elleni eljárással sem ér véget az ügy.

A Mirror felhívta a figyelmet arra, hogy a dietetikusok szerint a gyermeknek széleskörű, többek közt gyümölcsökből, zöldségekből, gabonatermékekből, tejtermékekből és számos fehérjeforrásból álló étrendre lenne szükségük. Mindemellett a vegán étrend alkalmazása sem kizárt náluk, de abban az esetben külön oda kell figyelni arra, hogy minden szükséges tápanyaghoz hozzájussanak a gyermekek.