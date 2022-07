Videón a Kígyó-sziget elleni támadás, foszforbombákkal tarolták le a területet

Az Ukrajnához tartozó, függetlenként csak Oroszország és Szíria által elismert „Donyecki Népköztársaságban” az MTI szerint pénteken megkezdték az orosz útlevelek kiadását.

A térség székhelyén, Donyeck városában a helyi bevándorlási hatóság két okmányirodájában kezdték meg az iratok kiadását azoknak, akik korábban könnyített eljárásban jelentkeztek orosz állampolgárságért. Orosz állampolgárságot is lehet majd igényelni. A szeparatista területen fekvő Harcizszk, Enakijevo és Mangus településeken is nyitnak okmányirodákat. Hozzátették, hogy a térség ukrán csapatoktól való felszabadításának függvényében további településeken is nyitnak hasonló irodákat.

A szintén csak Moszkva által elismert „Luhanszki Népköztársaság” székhelyén szintén pénteken nyílt meg orosz útlevelek kiadását intéző iroda. Korábban csak az oroszországi Rosztov megye négy helyszínén lehetett átvenni az ukrán szakadárok területeiről igényelt orosz útleveleket. Vlagyimir Putyin orosz elnök 2019. április 24-én írt alá rendeletet a könnyített honosítás lehetőségének kiterjesztéséről a luhanszki és donyecki régiók lakosai számára.