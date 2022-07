Egy új kutatás szerint spermával terjed a majomhimlő, egyre több a fertőzött

A római Spallanzani Kórház fertőző betegségekre szakosodott csoportja június 2-án közzétett tanulmányában kimutatta, hogy a vírus DNS-ét négy majomhimlővel diagnosztizált férfi közül háromnak a spermájában kimutatták. Munkájukat azóta kibővítették Francesco Vaia igazgató szerint, aki elmondta, hogy a kutatók 16 vizsgált férfi közül 14 fertőzött férfi spermájában mutatták ki a majomhimlő jelenlétét. Francesco Vaia a Medical Press szerint elmondta,

a fertőzés átvihető szexuális együttlét során a bőrsérülésekkel való közvetlen érintkezés útján, de tanulmányunk azt mutatja, hogy az ondó is lehet a fertőzés hordozója.

A WHO vizsgálja a majomhimlőre pozitív spermateszteket, de fenntartja, hogy a vírus elsősorban szoros érintkezés útján terjed. Meg Doherty, a WHO globális HIV, hepatitis és szexuális úton terjedő fertőzésekkel kapcsolatos programjainak igazgatója a múlt héten azt mondta, „nem nevezzük ezt szexuális úton terjedő fertőzésnek”.

Spallanzani kutatói most azt próbálják megállapítani, hogy a tünetek megjelenése után mennyi ideig van jelen a vírus a spermában. Az egyik betegnél három héttel a tünetek megjelenése után is kimutatták a vírus DNS-ét, még azután is, hogy az elváltozások eltűntek. Ez arra utalhat, hogy a majomhimlő átadásának kockázata csökkenthető lenne óvszer használatával a gyógyulás utáni hetekben.

A Spallanzani-csoport hüvelyváladékot is vizsgál a vírus jelenlétének tanulmányozására.

Európában alig több mint két hét alatt megháromszorozódtak a majomhimlős esetek, és néhány fertőzést gyermekeknél azonosítottak. Hans Kluge, a WHO európai regionális igazgatója pénteken felszólította a kormányokat és a lakosságot, hogy fokozzák az erőfeszítéseket a betegség ellen, hogy ne legyen nagyobb a földrajzi kiterjedése, mert

a megerősített esetek 90 százalékát az európai régióban rögzítették,

Gyorsan terjed Európában

31 országból és területről jelentettek eseteket. Elmondta: a megerősített esetek száma a régióban június 15. óta megháromszorozódott, és meghaladta a 4500-at. A legtöbb eset, amelyről rendelkezésre állnak információk, a férfiakkal szexuális kapcsolatot létesítő férfiaknál fordult elő, bár néhány esetet gyermekeknél is azonosítottak.

A a Guardian szerint a múlt héten nyilvánosságra hozták: a járvány kitörése nem minősül nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetnek, de Kluge elmondta, hogy az érintett bizottság ezt hamarosan felülvizsgálja.

Egyetlen beteg sem halt meg, a fertőzöttek 10 százalékát kórházba szállították kezelés vagy elkülönítés céljából, egyet pedig intenzív osztályra vittek. Magyarországon is egyre több esetet regisztrálnak.

Megbélyegzéstől tartanak

A WHO szerint az esetek túlnyomó részében eddig férfiakkal szexuális kapcsolatot létesítő, fiatal korú, főként városi területeken élő férfiaknál észlelték „csoportos társadalmi és szexuális hálózatokban”. A szakember szerint aggodalomra ad okot a homoszexuálisok megbélyegzése, ami egyes országokban tovább fokozza a kihívást.

Sophia Makki, az Egyesült Királyság Egészségbiztonsági Ügynökségének egyik vezetője felszólította a szombati Pride rendezvényeken részt vevőket, hogy ellenőrizzék, nincsenek-e hólyagszerű foltok és kiütések a testükön.

Ha kiütést vagy hólyagokat észlel, maradjon otthon, hívjon fel egy szexuális egészségügyi klinikát, és vizsgáltassa meg magát. Kérjük, hogy az elkövetkező hetekben legyenek éberek a majomhimlő tüneteire, különösen akkor, ha új emberrel élnek szexuális életet. Arra biztatunk mindenkit, hogy a szexuális partnereivel cseréljen elérhetőséget a kontaktkutatás érdekében

– mondta az egészségbiztonsági vezető.

(Borítókép: Dado Ruvic / Reuters)