Fizetőssé válik Velence, akár négyezer forintot is elkérhetnek a belépésért

Velence önkormányzata bevezeti az egyelőre nem kötelező előzetes foglalási rendszert a városba történő belépéshez, 2023. január 16-tól pedig a belépést fizetőssé is teszi – jelentette be Simone Venturini idegenforgalmi tanácsos a Velencében pénteken tartott sajtótájékoztatón.

Kiss Róbert Richárd turisztikai szakújságíró az Indexnek elmondta, hogy a koronavírus előtt leglátogatottabb turisztikai látványosságok környékén élők életminősége a túlzsúfoltság miatt megromlott, ezért kellett keresni a megoldásokat, hogy a város ne legyen túlterhelt a beözönlő turistákkal, mégis legyen elég bevétele. A szakértő elmondta, mi az a három megoldási kísérlet, amellyel próbálkoztak a világ különböző helyein.

Egyik megoldás a természetvédelmi területek védelmére azok időről időre, felváltva történő lezárása. Lezárnak egy szigetet, miközben megnyitnak egy másikat, majd fordítva. Erre példa a thaiföldi Maya-öböl lezárása.

A második lehetőség, hogy az általános tilalom elkerülésére pénzt szednek be a turistáktól, így látogatható marad a népszerű célhely.

Egyszerűen limitálni is lehet a turisták számát bizonyos területeken. Ez történt a dalmát városban, Dubrovnyikban, ahol a több száz éves várfal belső útján bármikor bármennyi turista sétálhatott, viszont a műemlék védelmében bevezették, hogy a vár belső részére csak korlátozott számban léphessenek be a látogatók.

A harmadik a velenceiek újító megoldása, miszerint regisztráció és fizetés szükséges a belső városrész látogatásához.

Az előzetes foglalás kísérleti jelleggel indul, még nem számít kötelezőnek, de aki ezzel a lehetőséggel él, kedvezményekben részesül. A nem Veneto tartományból érkezők a Venezia Unica honlapon jelezhetik előre, melyik napon kívánnak a városba belépni. Regisztrálnak egy applikáción, majd 3–10 eurós díjat fizetnek azok a turisták, akik nem foglaltak szállást.

Azok, akik az éjszakát a városban töltik, már kifizették a belépőjüket az idegenforgalmi adóval.

A cél az, hogy a turisztikai bevételek megtartásával a többet költő külföldieket vendégül látják, akik kiszorítják azokat a hátizsákos turistákat, akik keveset költenek.

Beindulhat a dominóeffektus

Velence megoldási kísérlete a városlakók elégedettsége és a leglátogatottabb turisztikai látványosságok védelme érdekében más városok számára is követendő példa lehet. Ezzel a módszerrel kiszűrhetik azokat, akik nem jelentenek bevételt a városnak, hanem inkább bosszúságot okoznak a lakóknak. A fizető turistákat mindenütt továbbra is tárt karokkal várják.



Magyarországon a Budapesti Várnegyed az egyik leglátogatottabb turistalátványosság, és a lakóknak sokszor fáj a feje a zsúfoltságtól, a közlekedést gátló buszrengetegtől, ami felviszi a külföldieket a várba. Kiss Róbert Richárd szerint megoldást jelenthetne, ha a várba közlekedő buszokon 5 eurós buszjegyet vezetnének be, mert így lehet, hogy csökkenne a buszok száma, hiszen lennének páran, akik emiatt a gyaloglást választanák. Ha pedig sokan választanák a buszt a drága jegy ellenére is, akkor is boldogok lennének a lakók a pluszbevétel miatt.

Nyáron minden egyéb drágul, amit a turisták élveznek

Augusztustól a városi tömegközlekedést képező vaporetto-hajók 75 percig érvényes menetjegyára 7,50 euróról 9,50-re emelkedik Velencében.

Aki azonban legalább egy hónappal korábban előre lefoglalja a városba történő belépést, és ezzel együtt megveszi a jegyet is, az egyszeri menetjegyen két eurót, a több napig érvényes jegyen öt eurót takaríthat meg. Az előre foglalók számára a városi parkolókban a harmincöt eurós napidíj is öt euróval kevesebb lesz.

Annak fizetős, aki nem alszik ott

2023. január 16-tól a belépést fizetőssé teszik azon turisták számára, akik egyetlen éjszakát sem töltenek a városban. A belépőárak három és tíz euró között mozoghatnak, a kijelölt naptól függően. A látogatottabb időszakokban, például hétvégeken vagy ünnepnapokon az MTI szerint drágább lesz a belépés.

Simone Venturini közölte, hogy a belépéshez szükséges fizetési rendszert a következő hónapokban léptetik majd működésbe a városi portálon. Az internetről letölthető jegyeket többek között a vasútállomásnál 2018-ban felállított beléptető kapuknál ellenőrzik majd.

Velence a pandémia két évében kiürült, de tavasztól ismét ellepték a turisták. Volt olyan nap, amikor számuk megközelítette a 130 ezret. A július közepére eső Megváltó ünnepén is korlátozni akarják az érkezők számát, legfeljebb hatvanezer embert engedve be.

Velence utcáin 360 térkamerát és negyven személyszámlálót állították fel a turisták számának, mozgásának ellenőrzésére. „Nem halaszthatjuk tovább a város fizetőssé tételét, elkerülhetetlenné vált a túlzott látogatói szám csökkentése” – mondta Simone Venturini.