Tehéntámadás az Alpokban, mentőhelikopterrel vitték kórházba a turistát

A Kronen Zeitung szerint egy 66 éves cseh állampolgárt támadtak meg a tehenek, aki egy csoporttal együtt ment túrázni Zell am See környékén. A túraútvonalon több tehén is áthaladt, egyikük pedig legázolta a turistát.

Mindeközben a túracsoport 51 éves vezetője megpróbálta elkergetni a támadó tehenet, de ezáltal ő maga is kisebb sérüléseket szenvedett. A sérülteket mentőhelikopter vitte kórházba.

2014-ben megöltek egy embert a tehenek

A legdurvább tehéntámadás 2014-ben volt, amikor egy tehéncsorda legázolt és megölt egy 45 éves német nőt Tirolban. Az után az eset után az osztrák hatóságok egy részletes, grafikákkal illusztrált magatartási kódexet készítettek arról, hogy miként kell viselkedni az állatokkal.

A Kronen Zeitung szerint az utóbbi néhány napon több alkalommal is voltak kisebb tehéntámadások Ausztriában, ezeket részben az magyarázhatja, hogy a nyári hőség miatt az állatok nagyobb eséllyel vadulnak meg. A szakértők azt javasolják, hogy ha a túrázók tehenekkel találkoznak, akkor ne akarják megsimogatni vagy megetetni őket, ne közelítsenek hozzájuk, hanem szép nyugodtan kerüljék ki őket, vagy várják meg, amíg továbbállnak.