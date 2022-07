Vasárnap kora délutántól kezdve egy hibaüzenet fogadta az orosz állami hírügynökség, a RIA Novosztyi oldalán a látogatókat.

Tudjuk, hogy az oldalunk nem megfelelően működik, de dolgozunk rajta. Hamarosan jelentkezünk, köszönjük a megértésüket

– írták. Mindeközben a Telegram-oldaluk sem frissült az utóbbi időben.

Az orosz állami oldalakat már több alkalommal is kibertámadás érte a háború kezdete óta. Elképzelhető, hogy most is erről van szó.