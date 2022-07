Robotkutyával venné fel a harcot az oroszok ellen Kijev

Az amerikai hadsereg beleegyezett abba, hogy két robotkutyájuk közül az egyik a HALO Trust nonprofit szervezeten keresztül részt vegyen aknák és egyéb szétszórt fegyverek felkutatásában Ukrajnában. A Foreign Policy beszámolója szerint a Boston Dynamics által gyártott robot feladata az lesz, hogy felkutassa és eltávolítsa a korábban orosz ellenőrzés alatt állt területekről az aknavető gránátokat és a kazettás lőszereket.

A tavalyi tesztek során már jól bizonyított a robot, elsősorban a fel nem robbant bombák eltávolításában és hatástalanításában nyújthat óriási segítséget a polgári erőknek, főleg azokon a területeken – Bucsában és Brovariban –, ahol az oroszok nagyon sok lőszert és hadianyagot hagytak maguk után.

Az USA-ban Spot névre keresztelt robotkutya már csak azért is fontos, mert egy tűzszerészt – alapfokon – átlagosan hat hétig tart kiképezni. A problémát az jelenti az ukránoknak, hogy kiképzett tűzszerészeik teljesen szétszóródtak az országban, sokan az oroszok által megszállt területeken rekedtek.

A Boston Dynamics érdemben nem kommentálta a döntést. Nikolas Noel, a cég marketing- és kommunikációs igazgatója csak annyit közölt, hogy az eszköz hatékonyan működik olyan veszélyes anyagok vizsgálatakor is, amelyek potenciális veszélyt jelenthetnek az anyag környezében lévő emberekre. Maga a robot olyan parancsok végrehajtására programozható be, amelyek után már nincs szüksége közvetlen emberi segítségre.

Kis méretű robotokat már régóta alkalmaznak számos olyan területen, ahol körülményes megközelíteni a helyszínt, vagy komoly veszélynek vannak kitéve az ott tartózkodók. Ilyen például a bányászat is. Nagy előny az is, hogy akár 50–100 méterről is lehet irányítani a robotot. Ugyancsak megkönnyítheti a manőverezést, hogy az eszközre videókamera is szerelhető. A robotkutyát ráadásul ellátták egy növényvágó eszközzel is.

Mint ahogyan a Foreign Policy megjegyzi, Moszkva több rakétáját is kazettás bombákkal szerelte fel, amelyek potenciális veszélyt jelentethetnek, mivel nagy területen szóródtak szét. Értelemszerűen legfőképp a kíváncsi gyerekek vannak kitéve a veszélynek, ha fel nem robbant eszköz közelébe mennek.

Korábban megállapították, hogy az oroszok egy februári akciójuk során kazettás bombákat vetettek be egy gyerekkorház és egy véradó központ ellen is.

A HALO ügyvezető igazgatója azt reméli, hogy 2022 végére 50 fősre bővül az aknamentesítő egységük tagjainak száma Ukrajnában.

A HALO nemrég kezdte el a visszafoglalt területek aknamentesítését, így az onnan kitelepített emberek már alig várják, hogy ismét hazatérhessenek. Az ENSZ Menekültügyi Szervezete szerint 12 millióan voltak kénytelenek elhagyni otthonukat a háború kitörése óta Ukrajnában. Mintegy ötmillióan a szomszédos országokba menekültek, hétmillióan azonban Ukrajnán belül próbáltak új otthont keresni maguknak.

Az orosz–ukrán háborúban nem ez az első alkalom, hogy robotot vetnek be. Ukrajna nemrég jelentette be, hogy olyan robotokat telepített, amelyek rohamfegyverekkel vannak felszerelve. A Temerland katonai cég fejlesztette eszközöket eredetileg felderítésre szánták, ám Kijev fontosabbnak tartotta, hogy az oroszok elleni harcokban vessék be őket. Kiderült ugyanis, hogy a robot szinte észrevétlenül képes megközelíteni és megsemmisíteni a célpontját.

(Borítókép: A Boston Dynamics Spot névre hallgató robotkutyája. Fotó: Brenton Geach/Gallo Images via Getty Images)