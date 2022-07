Hatalmas csatára készülnek az oroszok

Az orosz erők július 3-án, éjjel a harkovi régió területén található Bezrukij községet bombázták, közölte Vjacseszlav Zadornenko, a közösség vezetője. Az orosz támadás következtében hárman haltak meg, egy 81 éves nő pedig megsérült, az idős asszony kórházba került.

* Russian shelling kills 3 people in Kharkiv Oblast.



Russian forces shelled the community of Bezruky on July 4, according to Viacheslav Zadornenko, the community’s head. Two men, 52 and 55, and a woman, 41, were killed. An 81-year-old woman was injured and is hospitalized.