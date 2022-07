Megnőtt a kórházak ellen folytatott kibertámadások száma

Bár a hír – miszerint az egészségügyi intézmények kétharmadát fenyegetik a zsarolóvírusos támadások – aggasztó, a cég elemzői szerint a kórházak szerencsére egyre felkészültebben tudják fogadni az ilyen jellegű incidenseket és egyre jobban kezelik az azokkal járó következményeket is.

A zsarolóvírussal érintett intézmények majdnem teljes egésze (99 százalék) legalább részben vissza tudta szerezni azokat az adatokat, amelyeket a kiberbűnözők a támadás alkalmával titkosítottak – olvasható a State of Ransomware in Healthcare 2022 jelentésben. Persze ennek is ára van: az összes, támadással érintett szektor közül épp az egészségügynél került a legtöbbe a támadás előtti állapotok visszaállítása – 1,85 millió dollárba, azaz mintegy 700 millió forintba. Egy ilyen támadás helyreállítása általában egy hétig tartott.

A támadással érintett szektorok közül az egészségügyi szervezetek hajlandók leginkább kifizetni a követelt váltságdíjat, ám jellemzően a tőlük követelt összeg a legalacsonyabb. Az egészségügyben átlagosan 61 százalékban fizetnek válságdíjat, míg a globális átlag csak 46 százalék.

Az intézmények 99 százaléka vissza tudta szerezni titkosított adatainak egy részét, de minden adat csak 2 százalékukhoz került vissza. Tavaly még nyolc százalék volt ez az arány.