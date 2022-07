A bajor államminiszter szerint geopolitikai kockázatot jelenthet a paksi bővítés

A miniszter az Európai Unió által elfogadott olajembargót nagyon fontos döntésnek nevezte, bár ezt jó lett volna úgy elérni, hogy a nyilvánosság előtt még ideiglenesen se keletkezzen a megosztottság képe − mondta el a Pénzcentrumnak adott interjújában.

A politikus úgy fogalmazott, hogy a „magyar vétó” érthető a vezetékes orosz olajimporttól való függőség miatt. Hozzátette, hogy a cél az, hogy a leggyorsabban megszüntessük függőségünket az orosz energiahordozóktól, és sürgősen dekarbonizáljuk az ipart és a gazdaságot.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy akkor is egyoldalú függőségek keletkezhetnek, ha az orosz Roszatom – mint Pakson is – részt vesz erőműprojektek megvalósításában, amit geopolitikai eszközként lehet használni.

Melanie Huml elmondta, hogy az energiaárak emelkedése miatt sürgősen cselekedni kell, a cégek részben drámai helyzete és a háztartások emelkedő költségei miatt további intézkedésekre van szükség.

A miniszter elmondta, hogy vannak olyan dolgok, amelyeket Bajorországból aggodalommal szemlélnek. Ahogy fogalmazott,

a független igazságszolgáltatás, szabad és fair választások, az alap- és emberi jogok érvényesülése, a független és plurális média, amely az ellenzék törekvéseivel is foglalkozik és azokat nyilvánosság elé viszi − ezek olyan elvek, amelyek nem alkuképesek.

Hozzátette, hogy Magyarország, amely Bajorország tizedik legnagyobb kereskedelmi partnere, továbbra is vonzó telephely, fontos termelési helyszín a nagy bajor autógyártók, a BMW és az Audi számára, és mindkét vállalat bővíteni kíván.