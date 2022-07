Magyarok is voltak a hét halálos áldozattal járó olasz hegyomlásnál

Egy nyolcfős magyar csoport is a Marmolada-hegyen túrázott, amikor egy súlyos, legalább hét halálos áldozattal járó hegyomlás történt ott vasárnap – közölte Paczolay Máté, a külgazdasági és külügyminisztérium szóvivője. Azt is elmondta, hogy az érintettek épségben megúszták az incidenst, és már haza is tértek Magyarországra.