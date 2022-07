Szükségállapotot hirdettek Olaszországban

A Reuters tudósítása szerint az utóbbi 70 évben ez a legsúlyosabb szárazság, amely Észak-Olaszországot sújtja. Az olasz kormány a szükségállapotot a Pó vízgyűjtő területére hirdette ki,

ahol az ország mezőgazdasági áruinak az egyharmadát termelik meg.

A veszélyhelyzet által a kormány azonnal hozhat lépéseket a szárazság enyhítése érdekében. Azt is elrendelhetik például, hogy korlátozzák a lakosság és a vállalkozások vízfogyasztását.

A rendelkezés közigazgatásilag nézve öt olasz régiót (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemont, Veneto) érint, és a kormány 36,5 millió eurós költségvetést (ez átszámítva körülbelül 14,7 milliárd forint) szán a vízhiány kezelésére, az érintett vállalkozások és a lakosság megsegítésére.

Az észak-olasz területeket sújtó szárazság már több alkalommal is éreztette hatását a gyakorlatban. Legutóbb a parmezán gyártása került veszélybe emiatt, de volt már példa arra is, hogy a kiszáradóban lévő Pó medréből második világháborús relikviák kerültek elő, az egyik városban pedig már a fodrászokat is kötelezték arra, hogy spóroljanak a vízzel a hajmosásnál.