Becsődölt a skandináv légitársaság

A vállalat a kedden kiadott közleményében azt írta, hogy hiába folyik a csődeljárás, az alatt is ki szolgálja az ügyfeleit, bár a pilóták sztrájkja kihat a járatok menetrendjére is. A hétfői, SAS és pilótái között zajló bértárgyalások meghiúsultak, ami miatt a munkavállalók sztrájkba kezdtek: ez pedig a nyári szünidő kezdetével tovább növelte az utazási káoszt Európa-szerte.

A légitársaság azt is közölte, hogy bejelentésükkel a februárban ismertetett szerkezetátalakítási tervet is fel szerették volna gyorsítani. Ennek érdekében a SAS és egyes leányvállalatai önként jelentették be az Egyesült Államokban a 11. fejezet szerinti, az amerikai szövetségi bíróság felügyelete alatt zajló pénzügyi szerkezetátalakítási jogi eljárást, ami lényegében a csődvédelmet jelenti.

A légitársaság véleménye szerint ahhoz elegendő likviditással rendelkeznek, hogy rövid távon teljesíteni tudják az üzleti kötelezettségieket. Az új befektetők bevonzásához azonban elkerülhetetlen a vállalton belüli költségek lecsökkentése, amelybe beletartozik a személyzet és a bérelt repülőgépek is, amelyek üresek az orosz légtér lezárása és Ázsia lassú fellendülése miatt.

Hozzátette azonban, hogy a vállalat likviditására és pénzügyi helyzetére negatív hatással van a sztrájk, és ha elhúzódik, a hatás jelentős mértékűvé is válhat.