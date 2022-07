Elkerülhetetlen volt, mégis bocsánatot kért a nyércállomány kiirtásáért a dán kormányfő

Először Hollandiában derült ki még 2020 májusában, hogy nyérc fertőzhetett meg koronavírussal egy embert. A farmokon végzett kutatások során állapították meg, hogy a nyércek tünetmentesen is vírushordozók lehetnek.

A nyérceket a prémjükért tenyésztik. Belőle készül a nercbunda. A Hollandiában tenyésztett állatok prémjét Kínában, Koreában, Görögországban és Törökországban értékesítik. Állatjogi aktivisták nyomására az országban 2013 tilos új tenyészetet nyitni, a meglévő farmokra pedig legkésőbb 2024-ig bezárják.

A nyérceken mutálódott vírust nem sokkal később már hét országban – Hollandián kívül Dél-Afrikában, Svájcban, a Feröer-szigeteken, Oroszországban, az USA-ban és Dániában is azonosították.

Dánia közegészségügyi intézete, a Satens Serum Institute szerint a vírusnak a nyérceken megjelent mutációja gyengítheti a koronavírus elleni vakcina hatékonyságát.

A kisebbségben regnáló dán kormány 2020 novemberében gyorsított eljárásban előkészített törvénytervezetet nyújtott be a parlamentnek a nyércek kiirtásának engedélyezésére, az ellenzék azonban nem egyezett bele a hagyományos harmincnapos jogalkotási folyamat megkerülésébe.

Az egészségügyi vészhelyzet miatt azonban Morgens Jensen, a dán élelmiszerügyi és mezőgazdaságért felelős miniszter törvényes rendelkezést nélkülöző utasítást adott ki a 15 millió állat leölésére, majd napokkal később le is mondott tisztségéről.

Jeg har i dag meddelt statsministeren, at jeg ønsker at udtræde af regeringen. Jeg kan konstatere, at der ikke er den fornødne opbakning til mig blandt Folketingets partier. #dkpol