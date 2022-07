A TikTok egyik kihívásába belehalt kislányok szülei beperlik a céget

Tavaly terjedt a TikTokon egy önfojtogató kihívás, az úgynevezett „blackout challenge”, amelyben egy nyolc- és egy kilencéves kislány is életét vesztette – az áldozatok szülei kedden perelték be a céget, mert szerintük a gyermekek halálát az alkalmazás algoritmusa okozta.

A Social Media Victims Law Center egy jogi szervezet a közösségi média káros hatásaitól szenvedő gyerekeknek és azok családjának – ez a szervezet képviseli a két kislány szüleit is, akik azt állítják, hogy a platform szándékosan ugyanazokról a kihívásokról mutatott videót a gyerekeknek, arra ösztönözve őket, hogy próbálják ki. Ez végül az életükbe került – írja a Guardian.

A TikTokot felelősségre kell vonni, amiért ilyen veszélyes tartalmat juttatott el ennek a két fiatal lánynak

– mondta Matthew P. Bergman, az SMVLC alapító ügyvédje.

A kereset alapján a „TikTok egyértelműen tudta, hogy halálos blackout-kihívás terjed az alkalmazáson, az algoritmusuk pedig kifejezetten a gyerekeknek mutatta azt, köztük azoknak is, akik meghaltak”. A per egy listányi panaszról számol be, köztük az alkalmazás algoritmusáról is, amely a káros tartalmakat előtérbe helyezi, kiskorúaknak is engedélyezi az app használatát, valamint nem figyelmeztet arra sem, hogy a platform függőséget okozhat.

A családok egyelőre meg nem határozott összegű kártérítést követelnek, valamint azt szeretnék, ha Kaliforniában lenne a tárgyalás.

Az Index TikTok veszélyeiről szóló cikkét itt találja.