Már a pingvineket is elérte az infláció, nem kérnek az olcsóbb halból

AZ AFP hírügynökség szerint az eset a Hakoneen Aquarium nevű helyen történt. Egy videó is készült arról, amint a gondozók megpróbálják az olcsóbb halakkal etetni a pingvineket, amelyek látványosan tiltakoztak ez ellen, a vidrákkal együtt:

Úgy tudni, hogy az állatok korábban fattyúmakrélát kaptak, ezek helyett próbálták meg őket olcsóbb makrélafajtákkal etetni, de nem sok sikerrel.

Először a szájukba vették, aztán rájöttek, hogy ezt nem szeretik és eldobták

– mondta az állatkert vezetője, Hiroki Shimamoto az AFP-nek.

Hozzátette azt is, hogy a pingvineknek már a halak méretéből is feltűnhetett, nem a szokásos élelmüket kapják. Mindemellett közülük néhányan még csak-csak megették az olcsóbb halat is, de a vidrák már egyáltalán nem voltak hajlandóak elfogadni az infláció követkeményeit, közülük az összes állat elutasította a más halfajtákat.

Az intézmény vezetője azt is elmondta, hogy a fattyúmakrélák ára 20-30 százalékkal nőtt a tavalyi évhez képest, mivel most a szokásosnál kevesebb halat fogtak ki ebből a fajtából. Mindemellett az állatkertben továbbra is kénytelenek lesznek ebből a halfajtából vásárolni, de az eddiginél csak kisebb mennyiségben fogják ezt tenni addig, amíg nem nő a kínálat és nem csökkenek ismét az árak.