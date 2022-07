A Facebook már a törölt üzenetekhez is hozzáférhet

A Facebook külön funkciót hozott létre annak érdekében, hogy a felhasználók korábban törölt posztjaihoz és üzeneteihez is hozzáférjen, hogy aztán azokat átadhassa a hatóságoknak – állítja a Meta egyik korábbi dolgozója.

Ez az újabb adatgyűjtési módszer csak fokozza a Facebookkal szembeni bizalmatlanságot, amelyet a rendszeresen felmerülő megfigyelési ügyek okoznak. A felhasználók rendszeres ellenőrzése, szemmel tartása még az amerikai és az uniós joggal is szembemehet – írja a Gizmodo.

A korábban az amerikai légierő alkalmazásában állt Brennan Lawson a Facebook azon részlegénél dolgozott, amely a platformra kikerülő illegális vagy erőszakos tartalmak kezeléséért felel. Ez az úgynevezett Senior Risk & Response Escalations Specialist in Community Operation.

Brennan Lawson 2018-ban találkozott a Meta azon újításával, amelynek az volt a funkciója, hogy a Facebook megszokott adatvédelmi protokollját megkerülve hozzáférjen a felhasználók korábban már törölt adataihoz is. A férfi szerint a fejlesztés leginkább a hatóságok kérésére történt, ha egy gyanúsítottról kellett bármilyen adatot megkeresni. Ugyanez volt a helyzet a törölt beszélgetések, fotók vagy videók esetében is. Ez azt jelenti, hogy a Facebook még a törlésük után is hozzáfér mind az üzenetekhez, mind pedig minden máshoz.

Ez azonban több amerikai és uniós jogszabály szerint is törvényt sért, ahogy ezt a volt alkalmazott jelezte is a feljebbvalóinak. A cég ezután nem sokkal elbocsátotta a férfit, mondván, hogy jogosulatlanul használta az adminisztrátori engedélyeit. Brennan Lawson szerint politikai okokból rúgták ki, amiért ezt szóvá tette a cég vezetőinek, és most hárommillió dollárra perli a Metát. A Facebook az összes vádat tagadja, ám a sajtó képviselőinek nem hajlandóak nyilatkozni.