Csak az állami lutri nyertesei zarándokolhatnak Mekkába, méghozzá méregdrágán

Még ha minden a terv szerint is halad, a haddzsra való felkészülés és maga a zarándoklat sok muszlim számára érzelmi feltöltődéssel ér fel. Ugyanakkor az Európa, Ausztrália és Amerika mintegy 50 országából érkező több ezer zarándok számára az idei haddzsra való felkészülés pénzügyi drámává súlyosbodott.

Júniusban a szaúd-arábiai haddzsminisztérium bejelentette, hogy az ezekből a térségekből származó muszlimoknak azonnali hatállyal a kormány által támogatott Motawif weboldalon, egy újonnan bevezetett sorsolási rendszerben kell jegyet igényelniük a zarándoklatra – meghatározott áron.

Az új rendszer azért hozták létre, hogy megvédje a zarándokokat a „talmi” utazásszervezőktől, akik online és offline egyaránt váltakozó árakon kínálták a haddzsvízumot. Az intézkedés azonban a régóta működő szervezőket is hátrányosan érintette, akik már eladták a belépőket a július 7-én kezdődött 2022-es haddzsidényre.

A zarándoklat a szaúd-arábiai Mekkában található Kába kőhöz, Isten házához minden, 65 évnél fiatalabb, fizikailag és anyagilag rátermett muszlim számára kötelező.

„A világjárvány és mindazok után, amin az elmúlt években keresztülmentünk, úgy éreztem, hogy fel kell éleszteni a kapcsolatomat Istennel” – mondta Omar, az Egyesült Államokban élő libanoni férfi, aki már kérelmezte a haddzsvízumot egy amerikai utazási iroda révén. A teljes neve elhallgatását kérte attól tartva, hogy a jövőben gondja támad a haddzshoz szükséges vízum kérelmezésekor.

Miután Szaúd-Arábia áttért az új sorsolási rendszerre, Omar visszavonta utazási kérelmét.

„De még mindig nem kaptam vissza a befizetett összeget” – panaszolta.

Sokan a Twitterre zúdították panaszaikat.

„Platina csomagot” vettem 216 órája, és azóta sem történt semmi – írta egyikük.

