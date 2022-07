Videón, ahogy a Srí Lanka-i tüntetők megmártóznak az elnöki rezidencia medencéjében

Ahogy arról az Index is beszámolt, tüntetők törtek be Gotabaya Rajapaksa Srí lanka-i elnök rezidenciájára a dél-ázsiai sziget fővárosában, Colombóban, ahol szombaton polgárjogi aktivisták, vallási vezetők és művészek is összegyűltek a demonstrációra.

Információk szerint az elnököt már korábban biztonságba helyezték, titkárságán nem válaszolnak a hívásokra. A Twitteren egy olyan felvétel is megjelent, ahol a rezidenciára behatoló tüntetők közül többen is beugranak a kertben lévő medencébe.

Protestors taking a dip in the pool at President’s House. pic.twitter.com/7iUUlOcP6Z — DailyMirror (@Dailymirror_SL) July 9, 2022

A tüntetés előtt Omalpe Sobitha, az egyik fő szerzetesrend vezető buddhista szerzetese és a kormány szókimondó kritikusa újságíróknak azt mondta, hogy a válság nem az éhínség vagy a természeti katasztrófa, hanem a rossz kormányzás eredménye.

Korábban az üzemanyaghiány miatt bevezetett kormányintézkedések ellen is voltak tüntetések.

Srí Lanka független történelmének legsúlyosabb válságában van, az infláció elérte a 70 százalékot. Hónapok óta hiány van az üzemanyagtól kezdve a gyógyszerekig mindenből.

A 22 milliós ország lakossága akut hiányt szenved, és hosszú sorok kígyóznak a szűkös ellátmányokért, miközben Gotabaya Rajapaksa elnök hónapok óta ellenáll azoknak a felszólításoknak, amelyek a lemondását követelik.