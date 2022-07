Kanállal ásták ki magukat az Alcatrazból, eddig azt hitték, vízbe fúltak

Rejtélyes körülmények között tűnt el az alcatrazi börtönből még évtizedekkel ezelőtt John és Clarence Anglin, illetve egy rabtársuk, Frank Morris. Bár eddig azt gondolták, a korábbi szökevényekhez hasonlóan ők is vízbe fulladtak, most az a hír járja, hogy Dél-Amerikában telepedhettek le.

A nyomozókat már 1962. június 11. óta foglalkoztatja a hírhedt kaliforniai börtönben történt titokzatos eset, amikor három rab, John és Clarence Anglin, illetve Frank Morris egyszerűen olajra léptek. Azt ugyanis azóta sem lehet tudni, hogy épségben kijutottak-e vagy a cápák martalékává váltak a San Francisco-öbölben, miközben próbáltak kiúszni a szárazföldre. Bár az FBI már 1979-ben lezárta az ügyet, Anglinék családja azt állítja, évekig kapcsolatban álltak a megszökött testvérpárral.

A hatvan évvel ezelőtt történt rejtélyes ügy végére nemsokára pont is kerülhet, mivel egy DNS-vizsgálattal igyekeznek kideríteni, hogy Anglinék valóban Dél-Amerikában telepedtek-e le. Az erről készült dokumentumfilmben pedig arról is lerántják a leplet, pontosan miképp szökhettek meg a szupervédett Alcatrazból.

Kanál és villa jelentette a kijutást

A három rab – tekintve, hogy más nem állt a rendelkezésükre – kanalakat és villákat használva tudott lyukakat ásni cellájuk omladozó falába. A tetőn keresztül másztak ki, majd egy lopott esőkabátokból eszkábált tutajjal szálltak vízre. Az őrökkel úgy hitették el, hogy még alszanak, hogy a börtönhöz tartozó fodrászat padlójáról levágott tincseket szedtek fel, amiket egy fejre hasonlító maszkhoz illesztettek, majd az ágyban hagytak – írja a Mirror.

A testvérpár unokaöccse, David Widner azóta is azt vallja, hogy Anglinéknak sikerült épségben megszökniük. Mint mondta, a Discovery Channel stábja a nyugdíjas bátyja, Ken és Josh Gates riporter vezetésével fedezett fel egy rejtekhelyet Brazíliában. Jelenleg pedig várnak a DNS-vizsgálatok eredményére, amelyek kimutathatják, hogy a testvérpár valóban járt-e ott.

Nem tudom, hogy valaha látom-e még a nagybátyáimat, de remélem, találkozhatok a gyerekeikkel

– jelentette ki Widner, aki mellett megszólalt még édesanyja, Marie is. Az asszony váltig állítja, hogy testvéreinek sikerült élve kijutniuk.

Widner még csak nyolcéves volt, amikor az FBI rendszeresen látogatást tett az otthonukban, hogy az anyját kérdezgessék, hallott-e a testvéreiről. Ám ő mindig azt felelte, ha jelentkeztek is volna, akkor se árulna el semmit.

Nem mondanám, hogy anyám tartotta velük a kapcsolatot, de biztos vagyok benne, hogy a család többi tagja igen

– magyarázta a férfi.

Lopás miatt vágták őket sittre

Anglinék tizenketten voltak testvérek. A floridai Ruskinban látták meg a napvilágot, és mélyszegénységben éltek. Apjuk, Robert mezőgazdasági munkásként kereste a kenyerét, míg anyjuk, Rachel háziasszonyként tevékenykedett otthon. Mivel az óceán közelében éltek, a testvérek gyakran hagyták ki az iskolát amiatt, mert épp úszni volt kedvük. Akkor valószínűleg még nem gondolták, mekkora hasznukra fog válni az úszás a későbbiekben. Widner elmondása szerint felnőttként viszont már többet akartak az élettől.

Nem voltak kifejezetten okosak, de élelmesek igen. Amiatt loptak, hogy ruhát tudjanak venni maguknak

– mondta, hozzátéve, az 50-es években kezdtek el kirabolni kisebb helyeket a környéken. Csak egyszer próbálkoztak bankrablással, de akkor elkapták őket. Mint mondta, a szüleik egyik vasárnap egy floridai börtönbe mentek meglátogatni a testvéreket, és még csak egy órája voltak otthon, mikor jött a hívás, hogy megszöktek, és azt szeretnék, ha értük mennének.

A nagybátyáim az atlantai büntetés-végrehajtási intézetben kötöttek ki, és többszöri sikertelen szökési kísérlet után átszállították őket Alcatrazba. Anya azt mesélte, hogy egyik nap vasalt, amikor a rádióban mondták, szökés történt a Sziklában

– elevenítette fel Winder.

A férfi azt is megjegyezte, ez 18 hónappal azután történt, hogy áthelyezték őket oda, ám az anyjuk azonnal tudta, hogy róluk van szó. Nem számított, hol helyezik el őket, mindig sikerült valahogy kijutniuk. A három szökött rabnak állítólag egy Mickey Cohen nevezetű gengszter segített, ő szerezte nekik a csónakot, amivel elmenekülhettek. A rejtélyes eset a filmeseket is megihlette, az ő történetük alapján készült az 1979-es Szökés Alcatrazból című Clint Eastwood-film is.

Az Anglin testvérpár mellett ugyanakkor érdemes megemlíteni a harmadik szökevényt, Frank Morrist is, aki 133-as IQ-val bírt, tehát beletartozott a népesség legokosabb két százalékába. Évekkel később egy Fred Brizzi nevű kábítószercsempész azt állította, nem sokkal a szökésüket követően Mexikóba szállította őket. Sőt, azt is kifejtette, hogy 1975-ben összefutott velük egy Rio de Janeiróban lévő bárban. 1992-ben egy fotót juttatott el a testvérekről a családjuknak, azzal az üzenettel, hogy jelenleg egy farmot vezetnek, és mindketten jól vannak. Arról azonban nem lehet tudni, hogy azóta mi történt Morisszal.

Levelet küldött az egyik Anglin

Akkor vett óriási fordulatot az ügy, amikor 2018-ban kiderült, hogy egy olyan levél van az amerikai hatóságok birtokában, amelyet állítólag John Anglin írt öt évvel korábban. A San Franciscó-i rendőrségnek 2013-ban elküldött levélben ez állt:

A nevem John Anglin. 1962 júniusában megszöktem az Alcatrazból a testvéremmel, Clarence-szel és Frank Morrisszal. Jelenleg 83 éves vagyok, de az egészségem már nem az igazi. Rákos vagyok. Igen, mindannyian kijutottunk azon az éjszakán, de csak épphogy. Frank 2005 októberében hunyt el. A sírja Alexandriában van, de más néven szerepel. A testvérem 2011-ben halt meg.

A levélíró – aki csak feltételezhetően volt a valódi John Anglin – azt is megjegyezte, amennyiben a hatóságok bejelentik a tévében, hogy megkerült, szeretné, ha garantálnák neki, hogy egy évnél több időre nem küldik börtönbe, ahogy a szükséges orvosi kezeléseket is megkapja. Mint írta, ebben az esetben pontos tájékoztatást ad a hollétéről, illetve kiemelte, nem ugratni akarja őket, csak az igazságot állítja.

Winder azt is megjegyezte, hogy a család éveken át karácsonyi képeslapokat és kazettás üzeneteket kapott a testvérektől. A US Marshals Service, akik átvették az FBI-tól az ügyet, nemrég fotókat is megosztott, amelyeken látható, hogyan festene most a testvérpár. Mint azt Winder hozzátette, a család szerint ugyanakkor a képen szereplő alakok közel sem úgy néznek ki, mint Anglinék.

Robert nagybátyám a halálos ágyán árulta el, hogy 25 évig, 1987-ig tartotta velük a kapcsolatot. A nagymamám azt is elmondta, röviddel a szökés után bekopogtattak az ablakán, hogy tudassák vele, jól vannak, de nem maradhattak sokáig, mert az FBI figyelte a házat

– magyarázta Winder, aki szerint a testvérek pontosan tudták, hogy el kell tűnniük a világ szeme elől, különben megjárják. Bár a történtek óta már hosszú évek teltek el, de ha rálelnek Anglinék utódaira, akkor nekik köszönhetően végre pont kerülhet az ügy végére.

Ahonnan megszökni is csak egy álom volt

Az Alcatraz-szigeten álló börtön az 1963-as bezárása óta már csak múzeumként üzemel, ám hosszú múltra tekint vissza. Harmincéves fennállása alatt összesen tizennégy szökést kíséreltek meg a falai közül. Összesen tizennégy rabot fogtak el, hatot agyonlőttek, ketten pedig megfulladtak, mikor próbáltak átúszni az áramlatokkal teli vízen a körülbelül két kilométerre lévő szárazföldre.

Öt foglyot, köztük Morrist és az Anglin testvéreket úgy tüntették fel, mint eltűnt személyeket, akik vélhetően belefulladtak a vízbe. Azonban ha bebizonyosodik, hogy élve sikerült a partra jutniuk és éveken át elrejtőzniük a hatóságok elől, akkor három nevet ki is húzhatnak erről a listáról, ami nagy szó. Nem sokan mondhatták el eddig magukról, hogy sikerült megszökniük Alcatrazból.