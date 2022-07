Már a nyolcadik orosz oligarchát találták holtan, mi folyik itt?

Az első ismert rejtélyes esetre január végén, egy hónappal az orosz csapatok ukrajnai inváziója előtt derült fény. Állítólag öngyilkos lett Leonyid Sulman, a Gazprom 60 éves, magas rangú vezetője.

Az Ukrajnát ért orosz agresszió (a hivatalos orosz narratíva szerint különleges hadművelet) másnapján, február 25-én Alekszandr Tyuljakovot, az energetikai óriáscég egy másik volt vezetőjét felakasztva találták meg szentpétervári házában.

Három nappal később szintén felakasztva találták meg Mihail Watford ukrán származású gáz- és olajmágnást a dél-angliai Surrey-ben található otthonának garázsában.

Az előbbieknél is hátborzongatóbb Vaszilij Melnyikov, a MedSztom nevű óriás orvosi ellátócég vezetőjének esete, a milliárdost feleségével és két kisfiukkal találták holtan több millió dolláros lakásukban, Nyizsnyij Novgorodban.

Április 19-én-én a katalóniai spanyol rendőrség telefonhívást kapott Fedor Protoszenyától, egy orosz oligarcha fiától, akinek a családjának a népszerű tengerparti üdülőhely, Lloret de Mar környékén van egy villája. A férfi arról számolt be a hatóságoknak, hogy órák óta próbálja felhívni édesanyját Franciaországból, de senki nem veszi fel a telefont. Amikor a rendőrség megérkezett a családi birtokra, megtalálták Fedor Protoszenya szüleinek és nővérének a holttestét. A rendőrség kezdetben azt feltételezte, hogy az apa, Szergej Protoszenya szúrta le a két nőt, majd felakasztotta magát a villa kertjében.

Egy nappal korábban a spanyol tengerparti várostól mintegy 3000 kilométerre fekvő Moszkvában egy hasonló szörnyűség történt. Az orosz rendőrség holtan találta luxuslakásában Vlagyiszlav Avajevet, egy másik milliomost, illetve a feleségét és 13 éves lányát. A TASZSZ orosz állami hírügynökség jelentése szerint Avajev kezében pisztoly volt. A hatóságok szerint Avajev lelőtte a feleségét és a lányát, mielőtt önkezével vetett véget az életének.

A spanyolországi és a moszkvai esetek 24 órán belül történtek meg, mindkettő feltételezett lefolyása feltűnően hasonló. Protoszenya és Avajev egyaránt multimilliomos oligarchák voltak, akik az orosz olaj- és gázipar ranglétrájának tetején helyezkedtek el. Előbbi egy időben a Novatek földgázipari vállalat elnökhelyettese volt, míg Avajev a Gazprombank alelnökeként tevékenykedett.

A nemzetközi sajtóban Andrej Krukovszkij halálát is a rejtélyes esetek közé sorolják. A 37 éves férfi a Szocsi közelében található Gazpromhoz tartozó Krasznaja Poljana síközpont vezérigazgatója volt. Állítólag Vlagyimir Putyin orosz elnök többször is meghívta vendégeit oda síelni. A Kommerszant orosz lap szerint Krukovszkij május 2-án egy középkori várromhoz ment túrázni, de lezuhant egy szikláról és meghalt.

A 61 éves Jurij Voronov annyiban „kilóg a sorból”, hogy az orosz üzletember halálának körülményei nem öngyilkosságra vagy balesetre utalnak. Voronovot fejbe lőtték, holttestét a birtokának úszómedencéjében találták meg, Szentpétervártól nem messze. Az orosz üzletembernek logisztikai cége volt, amely a Gazprommal állt jövedelmező szerződéses kapcsolatban. A nyomozók arra gyanakszanak, hogy az orosz oligarcha halálának hátterében üzleti vita állhat, felesége szerint Voronov úgy gondolta, tisztességtelen vállalkozók pénzt csaltak ki tőle.

A nemzetközi sajtóban megjelent cikkekben többször is arra céloztak, hogy az öngyilkosságokat megrendezhették, sőt, a Kremlnek vagy akár magának Vlagyimir Putyinnak is köze lehet hozzájuk.

Balesetben meghaltak az orosz Facebook vezetői is

Júniusban a RIA Novosztyi hírügynökség számolt be arról, hogy balesetben meghaltak az „orosz Facebookként” is ismert VKtontakte (VK) közösségi platform vezető, Vlagyimir Gabrieljan és Szergej Merzjakov. Egy túrán vettek részt az Oroszország északi részén található Nyenyecföldön. Kétéltű járművekkel akartak átkelni a Fehér-tenger partjai közelében egy folyón, amikor a jármű felborult, és elsodorta őket a víz. A balesetkor a járművekben ült Gabrieljan felesége, valamint egy barátjuk, Szergej Olszevics is, ők viszont még idejében kiugrottak a járművekből és a partra menekültek, így túlélték a balesetet.