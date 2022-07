A japán Moon-szekta tagja volt Abe Sinzó gyilkosának anyja

A pénteki gyilkosság helyszínén azonnal letartóztatott 41 éves férfi kihallgatásakor az egyház iránti gyűlöletéről beszélt. Eredetileg az Egyesítő Egyház fejét akarta meggyilkoni, mert mint mondta, anyja 20 éve akkora pénzügyi adományt adott az egyháznak, hogy az teljesen megroppantotta családjuk anyagi helyzetét. Végülazért döntött inkább a volt japán kormányfő elleni merénylet mellett, mert Abe egyértelmű támogatója volt az egyháznak.

Tomihiro Tanaka, az Egyesítő Egyház Japánban működő szervezetének feje, sajtótájékoztatóján nem akarta kommentálni a hatalmas adományról szóló értesülést. A rendőrség is megerősítette, bár név nélkül, hogy a merénylő komoly ellenszenvet táplál egy japán intézmény irányába. Tanaka megerősítette, hogy sem a merénylő, sem pedig a meggyilkolt korányfő nem voltak tagjai az egyháznak - írja összefoglalójában a Guardian.

Az Egyesítő Egyház története

Még 1954-ben Dél-Koreában alapította az egyházat Sun Myung Moon tiszteletes, aki után vált közkeletűvé a Moon-szekta elnevezés. Híveinek száma milliós és ma már sokfelé van lokális egyháza, ilyen például a cikkben említett japán is. Dél-Koreából az USA-ba települt át az Egyesült Egyház, amely furcsa keveréke a konfucianizmusnak, a kereszténységnek, valamint a kelet-ázsiai törzsi vallásoknak. A hetvenes évektől kezdve egyre több fiatalt vonzott magához. Később egyre inkább befektetés orientált lett az egyház vezetője. Hatalmas vagyonát idővel az amerikai belpolitika formálása is megpróbálta felhasználni. 1976-ban azt mondta a Time magazinnak, hogy "Isten bennem lakozik, és én vagyok az ő megtestesítője" . Adóelkerülés miatt börtönbüntetést is kapott. 2012-ben halt meg.